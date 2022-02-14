БрАЗ начал производство нового алюминиевого сплава

РУСАЛ разработал новый алюминиевый сплав 5ххх серии для дальнейшего анодирования. Производство налажено на Братском алюминиевом заводе.

Техническая дирекция РУСАЛа провела общую квалификацию данного сплава и организовала его серийное производство. Далее на основе разработки будет налажен выпуск слябов из сплава 5005А оптимизированного состава, используемых прокатными заводами для дальнейшего передала: анодированные рулоны и листы.

Благодаря анодированию сплавов конечная продукция покрывается защитной оксидной пленкой, по твердости незначительно уступающей алмазу. Технология анодирования позволяет повысить коррозионную стойкость продукции, улучшить ее эстетический вид и увеличить срок службы.

Сейчас эта продукция практически полностью импортируется. Производство нового сплава в промышленных объемах позволит обеспечить российского потребителя 5ххх серии металлом отечественного производства. Также это будет способствовать появлению такой продукции высоких переделов, как облицовочные фасадные панели, прожекторы, электролитические конденсаторы. Потребности внутреннего рынка оцениваются в 50 тыс.тонн сплава 5ххх серии в год.

«Освоение такой продукции с добавленной стоимостью, как слябы сплава 50005А, соответствует стратегии компании РУСАЛ по развитию внутреннего рынка и обеспечивает устойчивое конкурентное положение компаний-производителей фасадных панелей, использующих продукцию отечественного производителя, замещая импортную. Производство нового сплава на территории страны позволит РУСАЛу сократить сроки поставки, а потребителю – снизить стоимость конечной продукции», – сказал заместитель генерального директора РУСАЛа по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.

Развитие внутреннего рынка алюминия, его переработки и производство конкурентной продукции из отечественного металла в России – стратегия, предложенная более десяти лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаской. Благодаря содействию РУСАЛа на внутреннем рынке стала активнее внедряться отечественная высокотехнологичная алюминиевая продукция в строительной отрасли, фасадных конструкциях, а также, ранее не производимая в стране и импортируемая из-за границы: трубы, опоры освещения, шумозащитные экраны, вертолетные площадки, кабельная и другая продукция.