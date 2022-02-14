АТБ в тройке лидеров рейтинга лучших кредитов наличными в январе 2022 года

Кредит «Акционный» вошел в ТОП рейтинга лучших кредитов наличными по итогам января 2022 года по версии портала Выберу.ру.

Эксперты портала проанализировали 50 банков России по объемам розничных кредитных портфелей на 1 января 2022 года и рассчитали ТОП-20 выгодных заемщикам вариантов кредита наличными. При составлении рейтинга весомыми переменными являлись размер процентной ставки и полная стоимость кредита. В расчет включались сумма ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок.

Кредит «Акционный» от АТБ занял третье место в рейтинге благодаря следующим преимуществам:

Процентная ставка от 5,5% годовых.

Срок до 24 месяцев.

Сумма кредита от 5 000 до 300 000 рублей.

Обеспечение не требуется.

Досрочное погашение без комиссий.

«Акционный» - кредит для каждого. Мы не ограничиваем наших клиентов в их желаниях: отпуск, ремонт, учеба, свадьба, путешествие, покупка авто. Сегодня это одна из самых низких процентных ставок по кредиту на рынке, и мы уверены, что тарифный план «Акционный» поможет многим осуществить свои мечты», - прокомментировал директор департамента развития кредитных и карточных продуктов Сергей Конев.

Как отмечают сами эксперты портала Выберу.ру, помимо вышеперечисленного, они учитывали такие факторы как:

Преимущества для зарплатных клиентов;

Наличие залога или поручителей;

Необходимость оформить страховку для снижения ставки;

Оформление онлайн;

Условия досрочного погашения;

Отсутствие скрытых комиссий;

Необходимость подтверждения доходов и количество документов, подтверждающих платежеспособность;

Набор дополнительных сервисов,

Надежность и значимость банка на рынке.

Кредит «Акционный» на сумму от 5 до 300 тысяч рублей можно оформить на срок до 24 месяцев. Процентная ставка – 5,5% годовых. Для его оформления достаточно иметь при себе паспорт и документ, подтверждающий доход. Решение принимается в течение 15 минут, выдача и обслуживание кредита бесплатно.

Заявку на кредит можно оставить на сайте, а также в любом отделении банка. Получите подробную консультацию по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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