Альфа-Банк получил премию RB Digital Awards за Phygital офисы

Альфа-Банк получил награду RB Digital Awards за проект Phygital офисов – инновационных банковских отделений, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания.

Phygital офисы полностью меняют представление о том, как должен выглядеть банк. В них нет привычных стоек, компьютеров и проводов. Офисы нового поколения имеют свободную планировку и напоминают уютные кафе. Уже на входе банк мгновенно «узнаёт» клиента в лицо, а сотрудники получают всю информацию, чтобы ему помочь.

Визит в офис можно спланировать заранее, посмотрев в мобильном приложении загруженность отделения и выбрать предпочтительное время визита.

Phygital офисы – безбумажные, все документы подписываются и хранятся в смартфоне. Каждый такой офис позволяет сэкономить до 10 тонн бумаги в год. Благодаря стратегической инициативе «Безбумажный банк» и цифровизации документооборота в 2021 было сэкономлено более 200 тонн бумаги.

Сейчас в Альфа-Банке 130 таких офисов, и к концу года будет уже 270. К 2024 году все отделения Альфа-Банка будут работать в Phygital формате.

«Мы рады, что проект Phygital офисов получил награду, это заслуженное признание. К нам часто на экскурсию приходят другие компании и берут нашу концепцию за основу для изменений в своих офисах. Мы задали новый тренд и наработали обширную экспертизу по тому, как соединять человеческое общение и цифровые технологии», – отметила Елена Тятенкова, директор департамента управления сетью Альфа-Банка.

Кроме того, впервые на премии была учреждена специальная номинация от Альфа-Банка «За лучший суперсервис по версии Альфа-Банка». Награду получила компания МЕДСИ за удобное и многофункциональное мобильное приложение SmartMed и удобный Phygital опыт.