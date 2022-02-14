Вечером интервью, утром — оффер: Альфа-Банк запустил новый формат найма «One Night Offer»

Альфа-Банк первым в России запустил новый формат ускоренного найма IT-специалистов — One Night Offer. Это ивент, на котором за один вечер можно пройти все этапы собеседования, а утром — получить оффер.

В первом One Night Offer, прошедшем 10 февраля, приняли участие более 30 QA-инженеров уровня middle и senior. Из них 7 получили оффер от Альфа-Банка. Сейчас банк договаривается с ними о дате выхода в офис и запускает оформление.

В дальнейшем One Night Offer будет запущен и для других IT-специалистов.

«Альфа-Банк — один из самых технологичных банков в России. Мы используем big data и искусственный интеллект, чтобы внедрять инновации и запускать новые цифровые сервисы: от биометрии и голосового финансового помощника до персонализированных предложений. Чтобы развиваться, нам нужны сотни лучших IT-специалистов.

Главное преимущество скоростного найма — в том, что кандидаты не «остывают» к финалу, реже пропадают на разных этапах, а оффер не успевают перебить конкуренты. Если при обычной схеме найма уходит не меньше месяца, чтобы закрыть одну позицию, то теперь мы за сутки можем нанять десятки сотрудников. Также мы сходу даём понять, что с нами легко и удобно работать», — подчеркнул руководитель управления подбора IT-персонала Альфа-Банка Владимир Демченков.

Ранее в 2021 году Альфа-Банк уже провел 6 похожих ивентов One Day Offer. В них приняли участие около 250 IT-специалистов уровня middle и senior: мобильных и веб-разработчиков на Java и JavaScript, аналитиков и QA-инженеров.