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Банк "СОЮЗ" повышает кэшбек в честь Дня святого Валентина

Банк "СОЮЗ" сообщил о повышени кэшбека в честь Дня святого Валентина.

– Получите дополнительные 14% баллами при оплате картой «Ингосстрах Бонус» в кафе и ресторанах. Помимо праздничного кэшбека, вы получите стандартные начисления за транзакции по карте, – говорится в сообщении анка.

Подробная информация https://bonus.ingos.ru/actions/4626/


/ Сибирское Информационное Агентство /
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