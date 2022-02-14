Газпромбанк рассматривает возможность финансирования модернизации аэропорта Самарканда

Соглашение о ГЧП в рамках проекта было подписано 22.09.2021 между АО «Uzbekistan Airports» (государственный партнер) и ИП ООО «AIR MARAKANDA» (частный партнер).

В настоящий момент по проекту завершена подготовка к переходу на стадию финансового закрытия. 07.02.2022 стороны соглашения о ГЧП зафиксировали наиболее значимые и ключевые условия реализации проекта.

Согласно проекту, Газпромбанк также является финансовым консультантом в отношении финансовых и коммерческих аспектов участия ИП ООО «AIR MARAKANDA» в осуществлении данной инициативы.

Общий бюджет проекта превышает 83 млн долларов США. Проект предполагает комплексное развитие аэропорта в Самарканде, строительство аэропортовой инфраструктуры, а также их последующую эксплуатацию. Проект реализуется одним из крупнейших EPC-подрядчиков Узбекистана – компанией Enter Engineering.

Начало эксплуатации нового международного пассажирского терминала запланировано на 1-й квартал 2022 года. Модернизация позволит постепенно увеличить пассажиропоток аэропорта до 1,5 млн пассажиров в год и обеспечить городу должный уровень приема гостей предстоящего в сентябре этого года саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Аэропорт города Самарканд имеет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли Республики. Без сомнений, благодаря усилиям участников этой инициативы аэропорт выйдет на новую ступень развития. Воплощение проекта в жизнь будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны, в том числе в разрезе увеличения туристического потока в Республику, инвестиционной привлекательности и процветания в целом. Газпромбанку интересно участие в данном проекте, он обещает стать важным событием для рынка государственно-частного партнерства Узбекистана», – отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус.

«Самаркандский аэропорт – важный транспортный узел в Центральной Азии: как для туризма, так и для трансферных рейсов между континентами. Новый международный пассажирский терминал трансформируется в современный туристический хаб в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение о ГЧП в сфере гражданской авиации заключается в Узбекистане впервые. Такой формат сотрудничества оправдал себя в международной практике, так как объединение ресурсов двух сторон помогает находить новые подходы к совершенствованию аэропортовой инфраструктуры. Участие в проекте инвестиционного партнера в лице Газпромбанка говорит об огромном потенциале развивающихся туристической и логистической сферах Республики Узбекистан», – прокомментировал директор ИП ООО «AIR MARAKANDA» Гайрат Неъматов.