Примсоцбанк вошёл в ТОП-10 региональных банков по версии "Инвест-Форсайт"

Примсоцбанк занял 10 место в рэнкинге российских региональных банков по состоянию на 1 января 2022 года, составленном деловым журналом «Инвест-Форсайт» и Центром защиты вкладчиков и инвесторов.



Банк поднялся на 4 позиции в сравнении с результатами декабря. В рэнкинг включены банки, зарегистрированные за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Рэнкинг отражает финансовое состояние банков, оцененное по оригинальной методике, разработанной АНО ЗВИ и предполагающей комплексную балльную оценку состояния каждого банка на основе показателей, характеризующих надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность соответствующей кредитной организации. Оригинальная методика АНО ЗВИ способна минимум в 3 раза точнее спрогнозировать серьезные изменения финансового состояния банков, чем система официальных нормативов.



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России и 1 место в регионе по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 70 место по ключевым показателям деятельности. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 63 точки присутствия в 39 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.