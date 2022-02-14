Заводы в Пекине остановили до середины марта из-за зимней Олимпиады

Задержки грузов, которые доставляют Китая в Россию, выросли в среднем до 14 дней, сообщают Ведомости.

К традиционной коронавирусной проблеме прибавились и «олимпийские» ограничения. По словам директора филиала транспортной компании ПЭК в Китае Алексея Музеева, товар с заводов и фабрик в Пекине можно будет забрать только после 14 марта из-за проведения зимних Олимпийских (4-20 февраля) и Паралимпийских игр (4-13 марта). Кроме того, по его словам, из-за новых вспышек коронавируса в январе – феврале в городах Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Гуанчжоу и провинции Хэнань перемещение между некоторыми регионами КНР приостановлено. Это увеличивает сроки доставки грузов внутри страны, говорит Музеев.