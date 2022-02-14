Граждан Монголии задержали в Иркутском аэропорту за незаконную перевозку валюты

У них обнаружили 9,8 тыс. долларов США и 259 тыс. рублей, рассказали SIA.RU в таможне.

Оба нарушителя не внесли наличную валюту в таможенную декларацию и проследовали по «зелёному» коридору, который не предназначен для перемещения товаров, подлежащих письменному декларированию.

Напомним, в соответствии с законодательством, физлица при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза обязаны декларировать средства на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США.

По факту инцидента возбудили два дела. Валюта изъята.