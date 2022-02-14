При содействии Еn+ Group в Нукутском районе Иркутской области открылся новый дом культуры

В поселке Новонукутский (Иркутская область) состоялось торжественное открытие нового дома культуры, строительство которого софинансировала компания En+ Group. Проект, начатый в 2020 году, реализован в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских поселений», рассказали SIA.RU в компании.

В многофункциональном досуговом центре разместится поселковая библиотека, музыкальная школа, зрительный зал на 250 мест, а также несколько творческих студий. Новым комплексом смогут единовременно пользоваться до 400 человек.

Старый поселковый клуб, который был центром культурной жизни Новонукутского, ранее признали аварийным. Местным творческим коллективам приходилось пользоваться помещениями, которые не отвечают современным стандартам и нормам СанПиНа. Открытие нового культурного центра позволило решить эту проблему.

Формирование базы для раскрытия творческого потенциала граждан – одно из важных направлений программы инфраструктурного развития территорий, инициированной основателем En+ Group Олегом Дерипаской. Комплексное развитие городов также является неотъемлемой частью ESG-стратегии Группы.

В торжественном открытии дома культуры, строительство которого велось на принципах государственно-частного партнерства, приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Нукутского района Сергей Гомбоев, а также представители компании Востсибуголь, входящей в состав En+ Group.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Проделана большая командная работа. На достигнутом не остановимся, у нового культурного центра очень большой потенциал, есть перспективы организации здесь модельной библиотеки. 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, также в этом году исполняется 50 лет с момента основания Нукутского района. В целом мы видим, как поселок преображается, развивается инфраструктура, социальная сфера, что делает поселок Новонукутский центром притяжения населения. Здесь нужно использовать все программы развития.

Сергей Гомбоев, мэр МО «Нукутский район»:

– Этот проект был разработан специально под потребности района. Строительство дома велось в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских поселений». Частное софинансирование нам оказала Еn+ Group. За полгода мы смогли возвести и укомплектовать новое учреждение. Уверен, что пустовать ему не придется. Наш район богат талантливыми людьми: это и фольклорные, и хореографические, и музыкальные коллективы, известные далеко за пределами Приангарья.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

– Развитие культуры сегодня становится одним из значимых факторов инвестиционной и демографической привлекательности территории. Поддержка творческих проектов – одна из задач Еn+ Group в рамках программы развития социальной инфраструктуры в регионах. Она опирается на реальные потребности жителей городов и поселков, которые работают на предприятиях энергохолдинга, и выносят свои инициативы через рабочие и молодежные советы. Кроме того, подобные проекты дают возможность развить креативную экономику на основе системных социокультурных практик.