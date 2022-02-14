Наталья Баркова назначена директором Райффайзен Банка в Иркутске

Директором отделения Райффайзен Банка в Иркутске стала Наталья Баркова. Она будет заниматься развитием розничного и корпоративного бизнеса, отвечать за работу с предпринимателями и премиальными клиентами, рассказали SIA.RU в банке.

«Иркутская область – один из важнейших регионов нашей сети. Мы рады, что Наталья присоединилась к нашей команде, ее опыт и высокий управленческий потенциал позволят нам успешно развиваться в Иркутске. Своей ключевой задачей мы видим предоставление лучшего сервиса для частных и корпоративных клиентов, благодаря технологичным продуктам и высоким стандартам обслуживания. Таким образом мы приближаемся к стратегической цели – стать самым рекомендуемым банком», – отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзен Банка.

Наталья Баркова окончила Иркутскую государственную экономическую академию. В 2019 году прошла профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства при Президенте РФ по программе «Лидер банка». Наталья работает в банковской сфере более 20 лет, занимала руководящие позиции в крупных банках, а с 2018 года возглавляла иркутский филиал Россельхозбанка.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк – один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.