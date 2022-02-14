Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Иркутске вырос на 13%

Сегмент коммерческой недвижимости в России взял курс на стабилизацию: за 2021 год интерес предпринимателей и инвесторов к покупке и аренде коммерческих площадей увеличился на 12% и 22% соответственно. Эксперты платформы Авито рассказали SIA.RU об изменениях в отрасли по итогам прошлого года.

Общероссийские тенденции

В 2021 году спрос на коммерческую недвижимость в России вырос как на рынке купли-продажи – на 12% в сравнении с годом ранее, так и аренды – на 22% год к году. Ключевыми сегментами для развития отрасли стали помещения свободного назначения (ПСН), торговые объекты, офисы, а также индустриальная недвижимость – склады и объекты производственного назначения.

На рынке аренды самым быстрорастущим сегментом в 2021 году на Авито Недвижимости стали складские помещения: в целом по стране количество предложений складов в аренду увеличилось на 34% год к году, а спрос в данной категории вырос на 31%. Далее по динамике рыночных показателей следуют офисы, интерес к которым увеличился на 17% год к году.

Предложение в категории офисов по итогам 2021 года выросло на 30%. Заметный рост спроса и предложения также был отмечен в сегменте ПСН – +33% и +12% соответственно. Количество объявлений о сдаче в аренду торговых помещений по итогам 2021 года сохранилось на прежнем уровне (-1% год к году), при этом интерес к ним вырос на 5%. Число предложений помещений производственного назначения за год снизилось на 15%, в то же время спрос на данный тип объектов повысился на 9%. В Иркутске спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 13% год к году, а предложение снизилось на -9%.

На рынке купли-продажи лидирующим сегментом по росту предложения стала офисная недвижимость: за 2021 год количество объявлений о продаже офисов в России увеличилось на 10%. Другие категории коммерческой недвижимости продемонстрировали более сдержанную динамику – собственники не спешили продавать имеющиеся активы. Так, предложение торговых площадей выросло на 3% год к году, ПСН – на 2%, складов – на 1%, объектов производственного назначения – снизилось на 11%. При этом спрос по итогам 2021 года вырос в категории ПСН – на 10%, складов – на 5% и офисов – на 3%. Покупкой торговых площадей и производственных объектов российские предприниматели интересовались на 3% и 4% меньше, чем в 2020-ом. В Иркутске годовая динамика спроса и предложения на рынке купли-продажи коммерческих помещений составила +7% и +4%.

«В 2021 году одним из определяющих векторов развития рынка коммерческой недвижимости был сегмент e-commerce. Онлайн-ритейлеры, сервисы доставки и маркетплейсы стали одними из ключевых арендаторов складских площадей и помещений свободного назначения, при этом бурный рост интернет-шоппинга также способствовал перераспределению спроса в категории торговых объектов — от крупных торговых центров к компактным точкам вблизи жилых массивов. В случае сохранения позитивной динамики к концу 2022 года рынок коммерческой недвижимости вполне может вернуться к допандемийным значениям, при этом возможно усиление дефицита качественных ликвидных объектов», – комментирует Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой недвижимости Авито Недвижимости.

Обзор цен

На фоне оживления рынка коммерческих площадей и роста уровня инфляции средние арендные ставки и цены повысились во всех основных категориях объектов. В целом по России самое заметное повышение средней стоимости аренды в 2021 году на Авито Недвижимости произошло в сегменте складов – +40% год к году до 350 руб./кв.м. Существенно увеличились средние ставки на аренду офисов – +27% год к году до 1 000 руб./кв, торговых площадей – +15% до 940 руб./кв.м, ПСН – +14% до 650 руб./кв.м, производственных помещений – на 10% до 219 руб./кв.м.

Средние цены на покупку торговых площадей по итогам 2021 года повысились на 29% до 68 080 руб./кв.м, складов – на 24% до 11 776 руб./кв.м, офисов – на 22% до 65 014 руб./кв.м, ПСН – на 19% до 47 305 руб./кв.м, производственных объектов – на 14% до 9 090 руб./кв.м.

Динамика показателей на рынке коммерческих площадей, итоги 2021 года, данные Авито Недвижимости

