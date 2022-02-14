Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Иркутске вырос на 13%

Сегмент коммерческой недвижимости в России взял курс на стабилизацию: за 2021 год интерес предпринимателей и инвесторов к покупке и аренде коммерческих площадей увеличился на 12% и 22% соответственно. Эксперты платформы Авито рассказали SIA.RU об изменениях в отрасли по итогам прошлого года.
Общероссийские тенденции
В 2021 году спрос на коммерческую недвижимость в России вырос как на рынке купли-продажи – на 12% в сравнении с годом ранее, так и аренды – на 22% год к году. Ключевыми сегментами для развития отрасли стали помещения свободного назначения (ПСН), торговые объекты, офисы, а также индустриальная недвижимость – склады и объекты производственного назначения.
На рынке аренды самым быстрорастущим сегментом в 2021 году на Авито Недвижимости стали складские помещения: в целом по стране количество предложений складов в аренду увеличилось на 34% год к году, а спрос в данной категории вырос на 31%. Далее по динамике рыночных показателей следуют офисы, интерес к которым увеличился на 17% год к году.
Предложение в категории офисов по итогам 2021 года выросло на 30%. Заметный рост спроса и предложения также был отмечен в сегменте ПСН – +33% и +12% соответственно. Количество объявлений о сдаче в аренду торговых помещений по итогам 2021 года сохранилось на прежнем уровне (-1% год к году), при этом интерес к ним вырос на 5%. Число предложений помещений производственного назначения за год снизилось на 15%, в то же время спрос на данный тип объектов повысился на 9%. В Иркутске спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 13% год к году, а предложение снизилось на -9%.
На рынке купли-продажи лидирующим сегментом по росту предложения стала офисная недвижимость: за 2021 год количество объявлений о продаже офисов в России увеличилось на 10%. Другие категории коммерческой недвижимости продемонстрировали более сдержанную динамику – собственники не спешили продавать имеющиеся активы. Так, предложение торговых площадей выросло на 3% год к году, ПСН – на 2%, складов – на 1%, объектов производственного назначения – снизилось на 11%. При этом спрос по итогам 2021 года вырос в категории ПСН – на 10%, складов – на 5% и офисов – на 3%. Покупкой торговых площадей и производственных объектов российские предприниматели интересовались на 3% и 4% меньше, чем в 2020-ом. В Иркутске годовая динамика спроса и предложения на рынке купли-продажи коммерческих помещений составила +7% и +4%.
«В 2021 году одним из определяющих векторов развития рынка коммерческой недвижимости был сегмент e-commerce. Онлайн-ритейлеры, сервисы доставки и маркетплейсы стали одними из ключевых арендаторов складских площадей и помещений свободного назначения, при этом бурный рост интернет-шоппинга также способствовал перераспределению спроса в категории торговых объектов — от крупных торговых центров к компактным точкам вблизи жилых массивов. В случае сохранения позитивной динамики к концу 2022 года рынок коммерческой недвижимости вполне может вернуться к допандемийным значениям, при этом возможно усиление дефицита качественных ликвидных объектов», – комментирует Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой недвижимости Авито Недвижимости.
Обзор цен
На фоне оживления рынка коммерческих площадей и роста уровня инфляции средние арендные ставки и цены повысились во всех основных категориях объектов. В целом по России самое заметное повышение средней стоимости аренды в 2021 году на Авито Недвижимости произошло в сегменте складов – +40% год к году до 350 руб./кв.м. Существенно увеличились средние ставки на аренду офисов – +27% год к году до 1 000 руб./кв, торговых площадей – +15% до 940 руб./кв.м, ПСН – +14% до 650 руб./кв.м, производственных помещений – на 10% до 219 руб./кв.м.
Средние цены на покупку торговых площадей по итогам 2021 года повысились на 29% до 68 080 руб./кв.м, складов – на 24% до 11 776 руб./кв.м, офисов – на 22% до 65 014 руб./кв.м, ПСН – на 19% до 47 305 руб./кв.м, производственных объектов – на 14% до 9 090 руб./кв.м.
Динамика показателей на рынке коммерческих площадей, итоги 2021 года, данные Авито Недвижимости
|
Регион
|
Купля-продажа
|
Аренда
|
Предложение
|
Спрос
|
Предложение
|
Спрос
|
Россия
|
9%
|
12%
|
17%
|
22%
|
Астрахань
|
-4%
|
0%
|
-3%
|
21%
|
Барнаул
|
-4%
|
9%
|
-8%
|
11%
|
Волгоград
|
-7%
|
5%
|
1%
|
16%
|
Воронеж
|
-9%
|
-1%
|
-6%
|
19%
|
Екатеринбург
|
24%
|
46%
|
19%
|
47%
|
Ижевск
|
2%
|
5%
|
-6%
|
4%
|
Иркутск
|
4%
|
7%
|
-9%
|
13%
|
Казань
|
-1%
|
-6%
|
-4%
|
18%
|
Калининград
|
4%
|
14%
|
-12%
|
13%
|
Краснодар
|
8%
|
15%
|
-1%
|
25%
|
Красноярск
|
5%
|
2%
|
1%
|
15%
|
Москва
|
29%
|
36%
|
60%
|
33%
|
Нижний Новгород
|
-6%
|
15%
|
-2%
|
25%
|
Новосибирск
|
29%
|
24%
|
22%
|
28%
|
Омск
|
10%
|
20%
|
17%
|
22%
|
Пермь
|
-7%
|
0%
|
-13%
|
7%
|
Ростов-на-Дону
|
3%
|
10%
|
-10%
|
23%
|
Рязань
|
-10%
|
1%
|
-7%
|
23%
|
Самара
|
3%
|
6%
|
-5%
|
15%
|
Санкт-Петербург
|
6%
|
28%
|
-3%
|
13%
|
Саратов
|
-7%
|
6%
|
-9%
|
16%
|
Томск
|
0%
|
24%
|
-5%
|
15%
|
Тула
|
-8%
|
7%
|
-13%
|
11%
|
Тюмень
|
27%
|
21%
|
1%
|
23%
|
Ульяновск
|
-13%
|
-3%
|
-24%
|
12%
|
Уфа
|
-2%
|
2%
|
-7%
|
7%
|
Челябинск
|
0%
|
21%
|
-8%
|
21%
|
Ярославль
|
-11%
|
2%
|
-13%
|
14%