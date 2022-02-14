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Спрос на аренду коммерческой недвижимости в Иркутске вырос на 13%

Сегмент коммерческой недвижимости в России взял курс на стабилизацию: за 2021 год интерес предпринимателей и инвесторов к покупке и аренде коммерческих площадей увеличился на 12% и 22% соответственно. Эксперты платформы Авито рассказали SIA.RU об изменениях в отрасли по итогам прошлого года.

Общероссийские тенденции

В 2021 году спрос на коммерческую недвижимость в России вырос как на рынке купли-продажи – на 12% в сравнении с годом ранее, так и аренды – на 22% год к году. Ключевыми сегментами для развития отрасли стали помещения свободного назначения (ПСН), торговые объекты, офисы, а также индустриальная недвижимость – склады и объекты производственного назначения.

На рынке аренды самым быстрорастущим сегментом в 2021 году на Авито Недвижимости стали складские помещения: в целом по стране количество предложений складов в аренду увеличилось на 34% год к году, а спрос в данной категории вырос на 31%. Далее по динамике рыночных показателей следуют офисы, интерес к которым увеличился на 17% год к году.

Предложение в категории офисов по итогам 2021 года выросло на 30%. Заметный рост спроса и предложения также был отмечен в сегменте ПСН – +33% и +12% соответственно. Количество объявлений о сдаче в аренду торговых помещений по итогам 2021 года сохранилось на прежнем уровне (-1% год к году), при этом интерес к ним вырос на 5%. Число предложений помещений производственного назначения за год снизилось на 15%, в то же время спрос на данный тип объектов повысился на 9%. В Иркутске спрос на аренду коммерческой недвижимости вырос на 13% год к году, а предложение снизилось на -9%.

На рынке купли-продажи лидирующим сегментом по росту предложения стала офисная недвижимость: за 2021 год количество объявлений о продаже офисов в России увеличилось на 10%. Другие категории коммерческой недвижимости продемонстрировали более сдержанную динамику – собственники не спешили продавать имеющиеся активы. Так, предложение торговых площадей выросло на 3% год к году, ПСН – на 2%, складов – на 1%, объектов производственного назначения – снизилось на 11%. При этом спрос по итогам 2021 года вырос в категории ПСН – на 10%, складов – на 5% и офисов – на 3%. Покупкой торговых площадей и производственных объектов российские предприниматели интересовались на 3% и 4% меньше, чем в 2020-ом. В Иркутске годовая динамика спроса и предложения на рынке купли-продажи коммерческих помещений составила +7% и +4%.

«В 2021 году одним из определяющих векторов развития рынка коммерческой недвижимости был сегмент e-commerce. Онлайн-ритейлеры, сервисы доставки и маркетплейсы стали одними из ключевых арендаторов складских площадей и помещений свободного назначения, при этом бурный рост интернет-шоппинга также способствовал перераспределению спроса в категории торговых объектов — от крупных торговых центров к компактным точкам вблизи жилых массивов. В случае сохранения позитивной динамики к концу 2022 года рынок коммерческой недвижимости вполне может вернуться к допандемийным значениям, при этом возможно усиление дефицита качественных ликвидных объектов», – комментирует Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой недвижимости Авито Недвижимости.

Обзор цен

На фоне оживления рынка коммерческих площадей и роста уровня инфляции средние арендные ставки и цены повысились во всех основных категориях объектов. В целом по России самое заметное повышение средней стоимости аренды в 2021 году на Авито Недвижимости произошло в сегменте складов – +40% год к году до 350 руб./кв.м. Существенно увеличились средние ставки на аренду офисов – +27% год к году до 1 000 руб./кв, торговых площадей – +15% до 940 руб./кв.м, ПСН – +14% до 650 руб./кв.м, производственных помещений – на 10% до 219 руб./кв.м.

Средние цены на покупку торговых площадей по итогам 2021 года повысились на 29% до 68 080 руб./кв.м, складов – на 24% до 11 776 руб./кв.м, офисов – на 22% до 65 014 руб./кв.м, ПСН – на 19% до 47 305 руб./кв.м, производственных объектов – на 14% до 9 090 руб./кв.м.

Динамика показателей на рынке коммерческих площадей, итоги 2021 года, данные Авито Недвижимости
 

Регион

Купля-продажа

Аренда

Предложение

Спрос

Предложение

Спрос

Россия

9%

12%

17%

22%

Астрахань

-4%

0%

-3%

21%

Барнаул

-4%

9%

-8%

11%

Волгоград

-7%

5%

1%

16%

Воронеж

-9%

-1%

-6%

19%

Екатеринбург

24%

46%

19%

47%

Ижевск

2%

5%

-6%

4%

Иркутск

4%

7%

-9%

13%

Казань

-1%

-6%

-4%

18%

Калининград

4%

14%

-12%

13%

Краснодар

8%

15%

-1%

25%

Красноярск

5%

2%

1%

15%

Москва

29%

36%

60%

33%

Нижний Новгород

-6%

15%

-2%

25%

Новосибирск

29%

24%

22%

28%

Омск

10%

20%

17%

22%

Пермь

-7%

0%

-13%

7%

Ростов-на-Дону

3%

10%

-10%

23%

Рязань

-10%

1%

-7%

23%

Самара

3%

6%

-5%

15%

Санкт-Петербург

6%

28%

-3%

13%

Саратов

-7%

6%

-9%

16%

Томск

0%

24%

-5%

15%

Тула

-8%

7%

-13%

11%

Тюмень

27%

21%

1%

23%

Ульяновск

-13%

-3%

-24%

12%

Уфа

-2%

2%

-7%

7%

Челябинск

0%

21%

-8%

21%

Ярославль

-11%

2%

-13%

14%
 

 


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