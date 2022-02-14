Названы самые романтичные города страны

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких городах, по мнению жителей России, самая романтическая атмосфера для свиданий и отношений.
Городом с самой романтической атмосферой опрошенные жители России назвали Санкт-Петербург – этот вариант выбрали 36% респондентов, он опередил даже вариант «Город не имеет значения», который набрал 32% голосов. Большинство опрошенных отметили в Санкт-Петербурге большое количество парков и скверов для свиданий (58%), множество музеев и выставок (42%), а также красивую природу (40%).
Вторым городом, наиболее подходящим для свиданий, 27% участников исследования назвали Москву. В столице также отмечают наличие парков и скверов (52%), модных ресторанов и кафе (46%), а также доступность досуговых центров (40%).
На третьем месте среди самых романтичных городов России расположился Сочи – его указали 19% респондентов из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%). Те же преимущества участники исследования отмечали и для Ялты, при этом крымский город набрал в общей сложности 12% голосов.
Еще 7% опрошенных назвали романтичным Калининград. Его выделили за большое количество парков и скверов (61%), красивую природу (59%) и близость к морю (54%). Краснодар указали 6% респондентов, оценив красивую природу (64%), близость к морю (63%) и большое количество парков (49%).
5% участников исследования назвали романтичным городом Казань из-за парков (64%), природы (51%) и модных ресторанов (38%). 4% выделили Севастополь за близость к морю (79%), природу (68%) и парки (61%).
Рейтинг самых романтичных городов замыкает Екатеринбург с 3% голосов за парки (55%), природу (49%) и доступность досуговых центров (42%).
В каких городах, на ваш взгляд, самая романтическая атмосфера для свиданий и отношений?
|
Санкт-Петербург
|
36%
|
Большое количество парков и скверов
|
58%
|
Множество музеев и выставок
|
42%
|
Красивая природа
|
40%
|
Город не имеет значения
|
32%
|
Москва
|
27%
|
Большое количество парков и скверов
|
52%
|
Модные рестораны и кафе
|
46%
|
Доступность досуговых центров
|
40%
|
Сочи
|
19%
|
Близость к морю
|
71%
|
Красивая природа
|
61%
|
Большое количество парков и скверов
|
46%
|
Ялта
|
12%
|
Близость к морю
|
77%
|
Красивая природа
|
68%
|
Большое количество парков и скверов
|
48%
|
Калининград
|
7%
|
Большое количество парков и скверов
|
61%
|
Красивая природа
|
59%
|
Близость к морю
|
54%
|
Краснодар
|
6%
|
Красивая природа
|
64%
|
Близость к морю
|
63%
|
Большое количество парков и скверов
|
49%
|
Казань
|
5%
|
Большое количество парков и скверов
|
64%
|
Красивая природа
|
51%
|
Модные рестораны и кафе
|
38%
|
Севастополь
|
4%
|
Близость к морю
|
79%
|
Красивая природа
|
68%
|
Большое количество парков и скверов
|
61%
|
Екатеринбург
|
3%
|
Большое количество парков и скверов
|
55%
|
Красивая природа
|
49%
|
Доступность досуговых центров
|
42%
Отмечать День святого Валентина со своими вторыми половинками планируют 35% респондентов. 32% опрошенных рассказали, что пропустят праздник. Еще 33% участников исследования указали, что пока одиноки.
«Все более важным фактором становится поддержка качественного баланса между работой и личной жизнью. Это прослеживается и в наших исследованиях – россияне в разы чаще отмечают для себя значимость стабильности не только в выплатах зарплат, но и в графике работы или близости рабочего места к дому. Рынок труда становится соискательским, и мы видим, как работники начинают диктовать собственные правила, а работодатели, идя к ним на встречу, формируют более здоровые и комфортные условия труда. Эти позитивные сдвиги на рынке позволяют россиянам больше заботится о себе и своих близких, а также о построении романтических отношений», – отметила Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.