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Названы самые романтичные города страны

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких городах, по мнению жителей России, самая романтическая атмосфера для свиданий и отношений.

Городом с самой романтической атмосферой опрошенные жители России назвали Санкт-Петербург – этот вариант выбрали 36% респондентов, он опередил даже вариант «Город не имеет значения», который набрал 32% голосов. Большинство опрошенных отметили в Санкт-Петербурге большое количество парков и скверов для свиданий (58%), множество музеев и выставок (42%), а также красивую природу (40%).

Вторым городом, наиболее подходящим для свиданий, 27% участников исследования назвали Москву. В столице также отмечают наличие парков и скверов (52%), модных ресторанов и кафе (46%), а также доступность досуговых центров (40%).

На третьем месте среди самых романтичных городов России расположился Сочи – его указали 19% респондентов из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%). Те же преимущества участники исследования отмечали и для Ялты, при этом крымский город набрал в общей сложности 12% голосов.

Еще 7% опрошенных назвали романтичным Калининград. Его выделили за большое количество парков и скверов (61%), красивую природу (59%) и близость к морю (54%). Краснодар указали 6% респондентов, оценив красивую природу (64%), близость к морю (63%) и большое количество парков (49%).

5% участников исследования назвали романтичным городом Казань из-за парков (64%), природы (51%) и модных ресторанов (38%). 4% выделили Севастополь за близость к морю (79%), природу (68%) и парки (61%).

Рейтинг самых романтичных городов замыкает Екатеринбург с 3% голосов за парки (55%), природу (49%) и доступность досуговых центров (42%).

В каких городах, на ваш взгляд, самая романтическая атмосфера для свиданий и отношений?

Санкт-Петербург

36%

Большое количество парков и скверов

58%

Множество музеев и выставок

42%

Красивая природа

40%

Город не имеет значения

32%

Москва

27%

Большое количество парков и скверов

52%

Модные рестораны и кафе

46%

Доступность досуговых центров

40%

Сочи

19%

Близость к морю

71%

Красивая природа

61%

Большое количество парков и скверов

46%

Ялта

12%

Близость к морю

77%

Красивая природа

68%

Большое количество парков и скверов

48%

Калининград

7%

Большое количество парков и скверов

61%

Красивая природа

59%

Близость к морю

54%

Краснодар

6%

Красивая природа

64%

Близость к морю

63%

Большое количество парков и скверов

49%

Казань

5%

Большое количество парков и скверов

64%

Красивая природа

51%

Модные рестораны и кафе

38%

Севастополь

4%

Близость к морю

79%

Красивая природа

68%

Большое количество парков и скверов

61%

Екатеринбург

3%

Большое количество парков и скверов

55%

Красивая природа

49%

Доступность досуговых центров

42%

Отмечать День святого Валентина со своими вторыми половинками планируют 35% респондентов. 32% опрошенных рассказали, что пропустят праздник. Еще 33% участников исследования указали, что пока одиноки.

«Все более важным фактором становится поддержка качественного баланса между работой и личной жизнью. Это прослеживается и в наших исследованиях – россияне в разы чаще отмечают для себя значимость стабильности не только в выплатах зарплат, но и в графике работы или близости рабочего места к дому. Рынок труда становится соискательским, и мы видим, как работники начинают диктовать собственные правила, а работодатели, идя к ним на встречу, формируют более здоровые и комфортные условия труда. Эти позитивные сдвиги на рынке позволяют россиянам больше заботится о себе и своих близких, а также о построении романтических отношений», – отметила Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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