Названы самые романтичные города страны

Сервис Работа.ру провел исследование (есть у SIA.RU) и выяснил, в каких городах, по мнению жителей России, самая романтическая атмосфера для свиданий и отношений.

Городом с самой романтической атмосферой опрошенные жители России назвали Санкт-Петербург – этот вариант выбрали 36% респондентов, он опередил даже вариант «Город не имеет значения», который набрал 32% голосов. Большинство опрошенных отметили в Санкт-Петербурге большое количество парков и скверов для свиданий (58%), множество музеев и выставок (42%), а также красивую природу (40%).

Вторым городом, наиболее подходящим для свиданий, 27% участников исследования назвали Москву. В столице также отмечают наличие парков и скверов (52%), модных ресторанов и кафе (46%), а также доступность досуговых центров (40%).

На третьем месте среди самых романтичных городов России расположился Сочи – его указали 19% респондентов из-за близости к морю (71%), красивой природы (61%) и большого количества парков и скверов (46%). Те же преимущества участники исследования отмечали и для Ялты, при этом крымский город набрал в общей сложности 12% голосов.

Еще 7% опрошенных назвали романтичным Калининград. Его выделили за большое количество парков и скверов (61%), красивую природу (59%) и близость к морю (54%). Краснодар указали 6% респондентов, оценив красивую природу (64%), близость к морю (63%) и большое количество парков (49%).

5% участников исследования назвали романтичным городом Казань из-за парков (64%), природы (51%) и модных ресторанов (38%). 4% выделили Севастополь за близость к морю (79%), природу (68%) и парки (61%).

Рейтинг самых романтичных городов замыкает Екатеринбург с 3% голосов за парки (55%), природу (49%) и доступность досуговых центров (42%).

В каких городах, на ваш взгляд, самая романтическая атмосфера для свиданий и отношений?

Санкт-Петербург 36% Большое количество парков и скверов 58% Множество музеев и выставок 42% Красивая природа 40% Город не имеет значения 32% Москва 27% Большое количество парков и скверов 52% Модные рестораны и кафе 46% Доступность досуговых центров 40% Сочи 19% Близость к морю 71% Красивая природа 61% Большое количество парков и скверов 46% Ялта 12% Близость к морю 77% Красивая природа 68% Большое количество парков и скверов 48% Калининград 7% Большое количество парков и скверов 61% Красивая природа 59% Близость к морю 54% Краснодар 6% Красивая природа 64% Близость к морю 63% Большое количество парков и скверов 49% Казань 5% Большое количество парков и скверов 64% Красивая природа 51% Модные рестораны и кафе 38% Севастополь 4% Близость к морю 79% Красивая природа 68% Большое количество парков и скверов 61% Екатеринбург 3% Большое количество парков и скверов 55% Красивая природа 49% Доступность досуговых центров 42%

Отмечать День святого Валентина со своими вторыми половинками планируют 35% респондентов. 32% опрошенных рассказали, что пропустят праздник. Еще 33% участников исследования указали, что пока одиноки.

«Все более важным фактором становится поддержка качественного баланса между работой и личной жизнью. Это прослеживается и в наших исследованиях – россияне в разы чаще отмечают для себя значимость стабильности не только в выплатах зарплат, но и в графике работы или близости рабочего места к дому. Рынок труда становится соискательским, и мы видим, как работники начинают диктовать собственные правила, а работодатели, идя к ним на встречу, формируют более здоровые и комфортные условия труда. Эти позитивные сдвиги на рынке позволяют россиянам больше заботится о себе и своих близких, а также о построении романтических отношений», – отметила Анна Хвостова, директор по региональному развитию сервиса Работа.ру.