В 2021 году объем предложения на рынке высокобюджетной загородной аренды снизился еще на 36%

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank связывают это с высоким спросом на загородное жилье, в том числе в аренду, в результате сохраняющихся ограничений из-за пандемии коронавируса. В свою очередь, количество запросов на аренду высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья в 2021 году снизилось на 36% относительно прошлого года, но все равно оставалось в три раза выше уровня 2019 года. Средняя ставка высокобюджетной аренды составила 1,5 млн руб. в месяц: за год рост составил 10%.

Объем предложения на рынке высокобюджетной аренды по итогам 2021 года сократился на 35%. Причиной снижения стал высокий спрос на загородное жилье, в том числе в аренду, вызванный сохранением ограничений из-за Covid-19. При этом наибольший спрос пришелся на февраль-май, в среднем – 15 сделок в месяц. С наступлением лета, когда большая часть заинтересованных уже арендовала загородное жилье, количество сделок сократилось. С конца III квартала вновь начал расти спрос на аренду загородных домов, и объем предложения сократился на 15% за квартал. Такая тенденция связана с возвращением людей из отпусков и сохранением удаленного режима работы.

Количество запросов на аренду высокобюджетной загородной недвижимости Подмосковья в 2021 году снизилось на 36% относительно прошлого года, но все равно оставалось в три раза выше уровня 2019 года. Основным сдерживающим фактором снижения количества заявок и сделок в 2021 году стало уменьшение объема ликвидного предложения на фоне повышенного спроса.

Средняя ставка высокобюджетной аренды коттеджей в Подмосковье (от 400 тыс. руб. в месяц) по итогам 2021 года составила 1,5 млн руб. в месяц. За год рост составил 10%, что преимущественно связано с динамикой курсов валют. Порядка 43% высокобюджетных арендных домов Подмосковья экспонируется в иностранной валюте.

По ставкам аренды наибольшая доля предложения находится в диапазоне от 1,5 млн до 3 млн руб. в месяц (22% лотов). Меньше всего лотов предлагалось со ставкой от 1 млн до 1,5 млн руб. в месяц и свыше 3 млн руб. в мес. – по 13% лотов.

Средняя площадь высокобюджетного коттеджа, предлагаемого в аренду, по итогам 2021 года составляла 850 кв. м. Больше всего коттеджей, представленных на рынке высокобюджетной аренды, находится в диапазоне площадей от 400 до 700 кв. м – 39% лотов. Еще чуть более четверти предложения приходится на лоты 700-1 000 кв. м (26%). В наименьшей степени были представлены самые просторные лоты площадью от 1 500 кв. м – 9% лотов.

Традиционно основная доля предложения сосредоточена на Рублево-Успенском направлении, 50% предлагаемых в аренду коттеджей со ставкой от 400 тыс. руб./мес. На Новорижское направление приходится 32% лотов. На Киевское/Калужское и Минское направления приходится 7% и 3% соответственно. Единичные предложения фиксируются на других направлениях, суммарно на них приходится 7% высокобюджетных коттеджей под аренду.

Самые дорогие высокобюджетные коттеджи предлагаются для аренды на Рублево-Успенском шоссе, где средняя ставка аренды достигает 1,8 млн руб. в месяц, на Новорижском – 1,4 млн руб. в месяц.

Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости Knight Frank: «2021 год был довольно успешным для рынка загородной аренды несмотря на то, что активность была несколько ниже уровня 2020 года. Весной отмечалось увеличение как количества запросов, так и сделок. Причинами роста стало сохранение ряда ограничительных мер, все еще закрытые границы в ряде стран и сохранение удаленного формата работы в отдельных секторах бизнеса. Во второй половине 2021 года после смягчения ограничительных мер спрос на загородную аренду несколько снизился, но все равно оставался выше уровня прошлых лет. На снижение количества сделок влиял и сократившийся объем предложения: новые объекты на рынок аренды выходят редко, так как собственники жилья и девелоперы в большей степени нацелены на рынок продажи».