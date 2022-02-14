На российском рынке новый раунд распродаж

Российский рынок акций в понедельник оказался под давлением. Падение началось на сообщениях зарубежных СМИ о якобы готовящемся нападении России на Украину, а также отзыве дипломатов разных стран. Даже появлялась точная дата, 16 февраля. При этом многие государств отозвали своих дипломатов из Киева, призвав покинуть страну гражданам. Ряд международных компаний ограничили полеты над Украиной. Российская сторона в очередной раз опровергла сообщения о намерениях вторжения.

Инвесторы не любят неопределенность, отмечают аналитики БКС в своем отчёте.

– Пока есть неопределенность, толерантность к риску — низкая. Это означает, что пока сентимент остается подавленным, инвесторы могут избегать долгосрочных покупок российских активов, несмотря на их фундаментальную привлекательность и высокую дивидендную доходность.

Хуже остальных выглядят голубые фишки (особенно Сбербанк, Газпром), так как в них сконцентрирована большая доля иностранного капитала. В отраслевом разрезе наибольшее давление в пятницу испытывали банковский и IT-сектора.

Рубль без учета фактора геополитики должен укрепляться. И на это есть ряд причин – цены на нефть сейчас находятся на рекордных уровнях, ЦБ не покупает валюту в рамках бюджетного правила из-за возросшей волатильности, ДКП Банка России жесткая и предполагает возможность дальнейшего роста процентных ставок.

– В условиях сильного падения рынка главный враг инвестора — паника. Важно понимать, что в моменте рынок находится во власти эмоций и зачастую его участники действую нерационально. Разумеется, нельзя быть на 100% уверенным, что бумаги не упадут еще ниже, но если отбросить фактор геополитики, то российский рынок акций сейчас выглядит недооцененным. Ожидаемая дивидендная доходность на горизонте 12 месяцев по многим голубым фишкам выше 10%, – подчеркивают аналитики БКС.