Эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Иркутской области превышен на 50%

За неделю в регионе 39 тыс. человек заболели инфекцией, 15 тыс. из них дети, рассказали в Роспотребнадзоре.

«По данным еженедельного мониторинга показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по области превышает эпидемический порог на 50,8%. Тем не менее, во всех возрастных группах населения отмечается отрицательный темп прироста заболеваемости», – говорится в сообщении.

Напомним, что 3 437 человек заболели коронавирусом в Приангарье за прошедшие сутки. Лидер по приросту – Иркутск, большой прирост наблюдается также в Братске и Ангарске.