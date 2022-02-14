Трудоустройство осужденных на предприятие по производству древесных плит обсуждает Минстрой Приангарья

Организация уже имеет опыт в данном направлении.

Предприятие по производству древесных плит ООО «Байкалика» в с.Карлук Иркутского района посетил замминистра строительства Александр Галкин. Производственная мощность предприятия – 30 тыс. кубометров в год, планируемая мощность – 60 тыс. кубометров в год. На сегодня продукция поставляется в регионы от Екатеринбурга до Владивостока.

В 2022 году планируется открытие нового производства.

«Обсудили вопрос создания участка исправительного центра на производственной территории в целях трудоустройства граждан, осужденных к принудительным работам. Организация имеет опыт в данном направлении», – сообщили в министерстве.