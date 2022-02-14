Каждый десятый житель Иркутска считает, что деньги портят отношения

При этом большинство опрошенных никак не договаривается между собой, как будут решать финансовые вопросы в паре. Это показало исследование (есть у SIA.RU), которое Райффайзен Банк провел накануне Дня всех влюбленных.

Только треть иркутян, которые состоят в разного рода романтических отношениях, не отмечают День святого Валентина. Главным образом потому, что это праздник из другой культуры (56%) и для любви не нужен отдельный день (47%). Среди тех, кто планирует обмен подарками, большинство готовят своему партнеру сюрприз на сумму от одной до трёх тысяч рублей (44%) и равный по стоимости ждут в ответ (42%). На более дорогой знак внимания (от трёх до пяти тысяч рублей) рассчитывает 23% респондентов, а собирается сделать такой – 24%. Бюджетный подарок собираются сделать 18%, а ожидают – 23%.

Когда речь заходит о деньгах и любви, в основном жители Иркутска настроены оптимистично. 47% уверены, что они никак не влияют на отношения. Однако большинство с ними не согласно. 42% полагают, что деньги только укрепляют любовь, а 11% считают, что портят.

При этом четверть иркутян признается, что они ссорятся из-за денег со своей второй половиной, либо потому что их не хватает (46%), либо просто не могут договориться, на чем экономить (31%) и на что тратить (26%).

«У большинства опрошенных нет практики договариваться о деньгах в паре: 66% уверены, что у них все устроилось само собой. Обсуждали и сумели найти приемлемое для всех решение 32% респондентов. 2% признаются, что не могут договориться. Но решения о кредитах или накоплениям принимаются совместно. Среди клиентов банка, которые пользуются разными кредитными продуктами, большинство – семейных людей. Люди в парах – первоклассные заемщики, например, порядка 68% ипотечных кредитов мы выдаем супружеским парам. Неженатые допускают просрочки на 20% больше в кредитных картах и на 30% больше в потребительских кредитах. Для совместных сбережений можно использовать накопительные счета, а после ее формирования и оценки своего риск-профиля инвестора можно рассматривать инвестиционные решения. Все это доступно в несколько кликов в Райффайзен Онлайн», – отметила Наталья Баркова, директор офиса Райффайзен Банка в Иркутске.

В онлайн-опросе приняли участие более 2 000 жителей семи крупных городов страны, включая обе столицы, среди которых 60% женщин и 40% мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Большинство респондентов состоят в зарегистрированном браке (68%) и зарабатывают в месяц от 20 до 60 тысяч рублей (58%).