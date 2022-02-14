Иркутская область заняла 58 место в России по уровню жизни

В 2020 году наш регион занимал 55 место.

Согласно рейтингу РИА Новости, Бурятия за год поднялась на три строчки вверх (78 место), Новосибирская область потеряла одну строчку (23 место), Кемеровская область потеряла семь строчек (61 место). Забайкальский край занял 81 место из 85.

Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.