День иркутского кино отметят в Приангарье

Его отметят 24 марта 2022 года, рассказали SIA.RU в администрации области.

«Мы уделяем большое внимание киноотрасли региона. По рейтингу Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Союза кинематографистов России Иркутская область является одним из лидеров страны по развитию региональной кинематографии. Каждый год в нашем регионе снимают более 20 кинолент. Часть из них создаёт Иркутский областной кинофонд, остальные – частные компании. Также в нашей области родились такие известные режиссёры, как Леонид Гайдай и Михаил Ромм, актёры – Марина Яковлева, Юрий Степанов, Ян Цапник и другие. Празднование Дня иркутского кино – это способ обратить внимание на сферу регионального киноискусства, поддержать всех, кто сегодня занимается производством кино», – отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сейчас обсуждается формат проведения праздника и разрабатывается программа. Планируется, что в неё войдут флэшмоб с участием иркутских кинематографистов, показы фильмов региональных режиссёров, творческие встречи с авторами и обсуждение кинолент.

«Эта идея пришла мне в голову, когда я читал книгу «Кино в Сибири» Виктора Ватолина, из которой узнал, что первый кинопоказ в Иркутске состоялся 12 марта 1897 года. Меня поразила эта информация, ведь это случилось двумя годами позже самого первого показа братьев Люмьер во Франции в 1895 году. Тогда я посчитал, что в этом году исполнится 125-лет с момента первого иркутского показа и озвучил идею об учреждении дня иркутского кино в соцсетях», – сказал директор АНО «Центр развития кинематографии имени Леонида Гайдая» Юрий Яшников.