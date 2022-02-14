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Каждый десятый житель Иркутска считает, что деньги портят отношения

Каждый десятый житель Иркутска уверен, что деньги портят отношения. При этом большинство опрошенных никак не договаривается между собой, как будут решать финансовые вопросы в паре. Это показало исследование, которое Райффайзен Банк провел накануне Дня всех влюбленных.

Только треть иркутян, которые состоят в разного рода романтических отношениях, не отмечают День святого Валентина. Главным образом потому, что это праздник из другой культуры (56%) и для любви не нужен отдельный день (47%). Среди тех, кто планирует обмен подарками, большинство готовят своему партнеру сюрприз на сумму от одной до трёх тысяч рублей (44%) и равный по стоимости ждут в ответ (42%). На более дорогой знак внимания (от трёх до пяти тысяч рублей) рассчитывает 23% респондентов, а собирается сделать такой — 24%. Бюджетный подарок собираются сделать 18%, а ожидают — 23%.

Когда речь заходит о деньгах и любви, в основном жители Иркутска настроены оптимистично. 47% уверены, что они никак не влияют на отношения. Однако большинство с ними не согласно. 42% полагают, что деньги только укрепляют любовь, а 11% считают, что портят.

При этом четверть иркутян признается, что они ссорятся из-за денег со своей второй половиной, либо потому что их не хватает (46%), либо просто не могут договориться, на чем экономить (31%) и на что тратить (26%).

«У большинства опрошенных нет практики договариваться о деньгах в паре: 66% уверены, что у них все устроилось само собой. Обсуждали и сумели найти приемлемое для всех решение 32% респондентов. 2% признаются, что не могут договориться. Но решения о кредитах или накоплениям принимаются совместно. Среди клиентов банка, которые пользуются разными кредитными продуктами, большинство — семейных людей. Люди в парах – первоклассные заемщики, например, порядка 68% ипотечных кредитов мы выдаем супружеским парам. Неженатые допускают просрочки на 20% больше в кредитных картах и на 30% больше в потребительских кредитах. Для совместных сбережений можно использовать накопительные счета, а после ее формирования и оценки своего риск-профиля инвестора можно рассматривать инвестиционные решения. Все это доступно в несколько кликов в Райффайзен Онлайн», - отметила Наталья Баркова, директор офиса Райффайзен Банка в Иркутске.

В онлайн-опросе приняли участие более 2 000 жителей семи крупных городов страны, включая обе столицы, среди которых 60% женщин и 40% мужчин в возрасте от 18 до 55 лет. Большинство респондентов состоят в зарегистрированном браке (68%) и зарабатывают в месяц от 20 до 60 тысяч рублей (58%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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