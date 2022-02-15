Два проекта из Братска стали победителями конкурса РУСАЛа «Помогать просто»

РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто», направленного на развитие корпоративного и городского волонтёрства. В результате экспертной оценки были определены 64 проекта-победителя, на реализацию которых компания в 2022 году направит более 5,7 млн рублей. Участники конкурса – социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из восьми регионов России, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Среди победителей два проекта из Братска – «Инклюзивные мастерские» Ольги Амосовой и «Сотворчество» Татьяны Кашперской. Отметим, что и Ольга, и Татьяна побеждают в грантовых конкурсах РУСАЛа уже не в первый раз. Цель проектов братчанок – дать возможность творчески развиваться особенным детям и взрослым.

Всего на рассмотрение экспертной комиссии было представлено 199 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищёнными группами населения – детьми-сиротами в детских домах и социальных учреждениях, детьми с тяжёлыми заболеваниями, многодетными, неблагополучными семьями, людьми старшего поколения, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также направленные на восстановление памятников архитектуры, благоустройство мест памяти и решение силами волонтёров проблем бездомных животных. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта – 100 тысяч рублей.

Самое востребованное направление в заявочной кампании 2021 года – построение инклюзивной среды для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Также было подано много заявок в новом направлении «Решение проблем бездомных животных силами волонтеров».

«В рамках грантового конкурса «Помогать просто» в 2022 году мы конкретизировали направления поддержки, сосредоточившись на помощи уязвимым группам населения. Это вместе с новым направлением помощи бездомным животным отвечает целям устойчивого развития. Для нас это особенно важно, ведь ESG-повестка сегодня находится в центре внимания компании РУСАЛ»», – отметил Рустам Закиев, директор департамента устойчивого развития бизнеса РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и полный список победителей можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа.

Традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаска. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда – отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.