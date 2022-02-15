Покупку криптовалюты начинающим инвесторам планируют ограничить до 50 тысяч рублей

Предложение внес Минфин, сообщает Forbes со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

При этом, по словам Моисеева, для получения статуса квалифицированного инвестора для покупки криптовалюты предлагаются более жесткие требования, чем в традиционной финансовой среде. Недостаточно будет просто иметь 6 млн рублей на счете, отмечает он. Сейчас для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, участник рынка должен удовлетворять одному из условий: иметь активы стоимостью от 6 млн рублей на счетах, провести сделки с ценными бумагами не менее чем на ту же сумму за последние четыре квартала (общее количество сделок должно быть более 40), иметь профильное образование, опыт работы в финансовых компаниях или сертификат специалиста финансового рынка – FRM, CFA или CHA.

По словам собеседника Forbes в аппарате правительства, во вторник, 15 февраля, по теме оборота криптовалют состоится совещание министра финансов Антона Силуанова, вице-премьера Дмитрия Григоренко и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.