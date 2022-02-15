Мастера ледяной скульптуры начали работу на фестивале Olkhon Ice Fest

Отборочный этап прошли 8 команд из Екатеринбурга, Пензы, Сочи, Якутии, Хабаровска и других городов России, также на Байкал приехала команда из Монголии. 13 февраля команды прибыли на остров Ольхон, а уже на следующий день начали свою работу, рассказали SIA.RU в пресс-службе фестиваля.

Olkhon Ice Fest – 2021. Фото Н. Понамаревой

14 февраля – первый день, когда мастера вышли на площадку ледового городка, чтобы начать работу над конкурсными скульптурами. Напомним, что тематика конкурса этого года – «Из глубины веков». Она посвящена истории народов Сибири и загадкам формирования культурного кода.

«Первый рабочий день на фестивале был насыщенным. Мы еще в процессе адаптации, но красота Ольхона впечатляет. Атмосфера в Хужире какая-то особенная, как будто попадаешь в другой мир. Также приятно удивлены толщиной льда – это значительно упрощает процесс создания скульптуры», – команда Сергея и Алены Корольковых, участники конкурса ледовых скульптур, Сочи.

Масштаб и глубина образности ледового городка в этом году перешли на новый уровень. В центре ледового городка располагается ледовый кромлех (самым известным примером кромлеха является Стоунхендж), в центре которого во время открытия фестиваля, 19 февраля, зажжется огонь – символ жизни как в древности, так и в наше время. На территории ледового городка также можно будет увидеть скульптуры в технике «ледопластика» – фигурная резьба по байкальским наплескам у береговой линии, а в вечернее время зрителей ждет сюжетное лазерное шоу.

Особенное внимание на протяжении всего фестиваля и конкурса организаторы уделяют вопросу экологической безопасности: инструменты скульпторов и генераторы не соприкасаются со льдом, располагаются только на поддонах; под туалетами проложено несколько слоев пленки и баннерной ткани. Также на площадке расположены точки раздельного сбора отходов.

Результаты конкурса ледовых скульптур будут объявлены на сцене ледового городка 19 февраля, в день торжественного открытия фестиваля Olkhon Ice Fest.