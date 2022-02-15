В ЦБ выступили за годовые каникулы по любым потребкредитам

Об этом Известиям заявил глава службы ЦБ по защите прав потребителей финуслуг Михаил Мамута.

По его словам, ЦБ несколько лет отслеживал работу ипотечных каникул. Центральный банк исходил из международной практики, где подобные механизмы снижения риска дефолта применяются уже давно, а также логики, что шесть месяцев – это срок, за который в среднем у людей восстанавливается платежеспособность.

По данным Росстата, человек ищет работу, в среднем, четыре-пять месяцев.

«По нашему мнению, такие каникулы должны предоставляться на срок до шести месяцев по всем договорам потребкредита вне зависимости от срока и суммы, если доходы человека упали, – по аналогии с ипотечными каникулами», – говорит Михаил Мамута.