В Братске при поддержке РУСАЛа прошел массовый лыжный забег

Сотни активных горожан приняли участие в «Братской лыжне» в минувшие выходные. Это традиционные состязания зимних гонщиков. Несмотря на морозную погоду, на старт вышли спортсмены разных возрастов – самому юному участнику 5 лет, самому опытному – 81 год, рассказали SIA.RU в компании.

В общей сложности лыжные гонки собрали в одном месте и в одно время 263 спортсмена, сообщает БСТ. Их могло быть и больше, но из-за роста заболеваемости коронавирусом организаторы решили отменить забеги школьников.

Ценные призы для победителей предоставил Братский алюминиевый завод.

«Мы поддерживаем спорт, мы поддерживаем здоровый образ жизни, особенно зимние виды спорта, которые у нас в Сибири популярны. Мы любим в них участвовать, наши работники любят в них участвовать», – прокомментировал Иван Семенченко, и.о. директора по персоналу ПАО «РУСАЛ Братск».

Кстати, в начале марта любителей активного отдыха ждёт ещё одно яркое спортивное мероприятие – семейный праздник «На лыжи!», который РУСАЛ организует совместно с компанией En+ и Федерацией лыжных гонок России. Идея проводить массовые спортивные акции в городах ответственности компании РУСАЛ принадлежит ее основателю Олегу Дерипаске. Цель –привлечь как можно больше людей к занятиям спортом.