Около ста многоквартирных домов капитально отремонтируют в Ленинском округе Иркутска

Стоимость ремонта составит 330 млн рублей, сообщили SIA.RU в мэрии.

По информации Фонда капитального ремонта Иркутской области, уже проведены конкурсные процедуры по определению подрядных организаций для ремонта 76 жилых объектов, по трем адресам к работам уже приступили – выполняется капитальный ремонт крыш домов №164 и №197 на улице Розы Люксембург и №8 на улице Сибирских Партизан.

Напомним, муниципальная программа «Жилище» предусматривает финансирование 70% объема работ по ремонту многоквартирных домов из городского бюджета и 30% за счет собственников квартир.