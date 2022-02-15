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Движение частично заблокируют на улице Киевской в Иркутске

Ограничат проезд в районе дома №12 по улице Киевской с 10:00 15 февраля до 17:00 23 февраля по правой полосе улицы – в направлении движения от переулка Пионерского до улицы Дзержинского, сообщили SIA.RU в Иркутскэнерго.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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