Движение частично заблокируют на улице Киевской в Иркутске

Ограничат проезд в районе дома №12 по улице Киевской с 10:00 15 февраля до 17:00 23 февраля по правой полосе улицы – в направлении движения от переулка Пионерского до улицы Дзержинского, сообщили SIA.RU в Иркутскэнерго.