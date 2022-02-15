Альфа-Банк увеличил беспроцентный период до одного года для всех новых владельцев кредитной карты

Клиенты Альфа-Банка смогут целый год не платить проценты по кредитной карте. Такое условие действует на любые покупки, совершенные в первые сто дней с начала её использования. Например, можно сразу купить на всю сумму карты крупную бытовую технику или что-то для ремонта. А дальше в течение года клиент будет возвращать только стоимость покупки, без процентов.

Еще одним новым плюсом карты стало вечное бесплатное обслуживание.

Чтобы воспользоваться преимуществами, заявку на кредитную карту нужно оформить с 14 февраля по 31 марта 2022 года. Это можно сделать онлайн, и её бесплатно доставят, куда удобно клиенту.

В числе других плюсов кредитки – снятие наличных без комиссии в любом банкомате мира.