ВТБ внедрил решение для обработки электронных юридически значимых документов банка

В целях оптимизации бизнес процессов ВТБ разработал и внедрил технологию, которая позволила ускорить обмен, обработку и подписание юридически значимых электронных документов банка.

Новая разработка банка позволяет проводить автоматическую проверку электронных подписей, роботизировать маршруты согласования, организовать электронные архивы, а также автоматически распознавать электронные документы.

Внедрение позволило сократить время на обработку документов в 2 раза, а также повысить долю электронного хозяйственного документооборота.

ВТБ интегрировал новую систему с крупнейшими операторами электронного документооборота и обеспечил единый внутренний контур для работы сотрудников банка с юридически значимыми электронными документами, который соответствует всем необходимым требованиям по информационной безопасности.

Технология была разработана и внедрена за 5 месяцев: произведена настройка, пилот и запуск процесса электронного подписания документов во внутренних системах банка.

«Внедрение этой системы — важный этап в реализации стратегии цифровой трансформации банка. В дальнейшем мы планируем полностью автоматизировать процесс документооборота внутри банка от поступления и проверки документов до их оплаты, что позволит нам ускорить наши внутренние процессы и снять с сотрудников задачи по выполнению стандартных рутинных операций», — отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Разработка ВТБ была признана лучшей в номинации «Внедрение года в сфере ЭДО» премии CFO Russia «Лучший ЭДО в России и СНГ 2021».

Руководитель департамента технологического развития общебанковских систем — вице-президент Никита Рыбченко отметил: «ВТБ активно ведет разработку и внедрение внутренних сервисов для сотрудников и руководителей банка на открытом технологическом стеке. Решение для обработки электронных юридически значимых документов банка на единой цифровой платформе обеспечивает автоматическое распознавание и верификацию документов, что значительно ускоряет документооборот банка и позволяет отказаться от бумаги».