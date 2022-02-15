Газпромбанк создал инжиниринговый центр для повышения эффективности реализации ГЧП проектов

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, сформировал в инфраструктурном холдинге ООО «Инфраструктура ГЧП» инжиниринговый центр для повышения эффективности реализации проектов, структурируемых с применением механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Возглавляет инфраструктурный холдинг Андрей Лукшин, руководство инжиниринговым центром осуществляет Александр Ким.

Инжиниринговый центр является важным элементом стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА и нацелен на комплексное управление реализацией ГЧП проектами с самостоятельной технической экспертизой на всех этапах структурирования проектов, что позволяет существенно сократить сроки проработки перспективных проектов и увеличить объем проектов для последующего банковского финансирования.

Инфраструктурный холдинг с середины 2018 года успешно реализует действующую стратегию развития и на настоящий момент в его портфеле представлено более пятнадцати инфраструктурных проектов с суммарным бюджетом более 500 млрд рублей. Создание и вовлечение инжинирингового центра инфраструктурного холдинга в работу по структурированию инфраструктурных проектов уже позволило оперативно подготовить и передать на рассмотрение субъектов Российской Федерации пять частных инициатив по значимым региональным инфраструктурным проектам, в том числе с федеральной поддержкой.

Газпромбанк является одним из лидеров рынка инфраструктурного финансирования в России на принципах ГЧП, а также лидером в финансировании проектов автодорожной инфраструктуры. Общим портфель проектов составляет более 700 млрд рублей. С участием Банка уже реализованы или находятся в высокой степени готовности проекты в отрасли автодорожного строительства, создаваемые на принципах ГЧП, которые невозможно было бы реализовать без этого механизма, такие как Обход Хабаровска, мост через Обь в Новосибирске, Обход Тольятти, автомобильная дорога Сыктывкар – Нарьян Мар, Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, а также несколько проектов в Московской области, включая третий, четвертый и пятый участки ЦКАД.

«Газпромбанк продолжает усиливать позиции в сфере инфраструктурного финансирования. Создание инжинирингового центра способствует формированию ресурсов Банка для комплексного сопровождения проектов от идеи до начала строительства, расширит географию присутствия, позволит оптимизировать бизнес-процессы. Под брендом широко зарекомендовавшего себя в отрасли Газпромбанка мы планируем собрать лучшую на рынке команду профессионалов, опыт и экспертиза которых позволит взаимовыгодно для всех сторон реализовывать инфраструктурные проекты в любых отраслях и любой сложности», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.

«Создание инжинирингового центра в инфраструктурном холдинге – это качественно новый этап нашего развития в рамках реализации стратегии создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА. В совокупности с уже действующим корпоративным центром, мы значительно усилили экспертизу инфраструктурного холдинга, расширили продуктовую линейку и наши возможности по дальнейшему динамичному наращиванию портфеля проектов», – пояснил генеральный директор ООО «Инфраструктура ГЧП» Андрей Лукшин.