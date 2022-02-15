Проект по квантово-устойчивой защите данных Газпромбанка удостоен премии RB Digital Awards 2022

Москва, 14 февраля 2022 г. – В номинации «Кибербезопасность» лауреатом премии, вручаемой за лучшие примеры цифровой трансформации бизнеса, стал пилотный проект QApp. Совместно с Газпромбанком специалисты QApp реализовали уникальный для РФ пилотный интеграционный проект по обеспечению квантово-устойчивой безопасности host-to-host соединений Газпромбанка.

Традиционные асимметричные алгоритмы криптографии неустойчивы к кибератакам с применением квантовых компьютеров. Квантовые процессоры становятся все мощнее каждый год, и в руках злоумышленников они представляют новый риск для информационной безопасности. Квантово-устойчивые алгоритмы шифрования (постквантовая криптография) — новый класс алгоритмов, которые способны надежно защитить данные от кибератак, реализуемых как с помощью классических, так и квантовых компьютеров. При этом алгоритмы совместимы с «классическими» криптографическими протоколами, что позволяет использовать их уже в существующем ПО, а само решение с минимальными затратами интегрируется в имеющуюся инфраструктуру.

QApp является одним из структурных подразделений Российского квантового центра (РКЦ). Газпромбанк — крупнейший коммерческий инвестор в проекты центра с 2014 года. «Наше долгосрочное участие в развитии квантовой отрасли России основано не только на твердой уверенности в том, что применение этих технологий в коммуникациях и криптографии обладает большим будущим, но и на опыте их реального применения. При построении систем электронного документооборота мы уделяем большое внимание информационной безопасности, и тот факт, что наш проект с QApp удостоен престижной премии RB Digital Awards 2022, говорит о высоком качестве и надежности технологических решений, принятых в Газпромбанке для защиты данных наших многочисленных клиентов. Мы намерены и дальше активно развивать это направление, внедряя самые инновационные разработки в области криптографии и безопасности», — отметил заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

«Впервые в России компания финансового сектора протестировала программные решения защиты данных на основе самых перспективных квантово-устойчивых алгоритмов шифрования. Полученный опыт можно масштабировать для защиты различных информационных систем банка от квантовых угроз, например мобильных сервисов или ДБО корпоративных клиентов», — сказал руководитель QApp Антон Гугля.

Премию RB Digital Awards вручают компаниям, которые сумели повысить эффективность бизнеса с помощью новых технологий. В составе жюри — ведущие российские эксперты по цифровой трансформации, которые оценили более 400 заявок в 10 номинациях. Кроме кибербезопасности это, например, маркетинг и продажи, логистика и транспорт, HR и внутренние коммуникации и другие направления.