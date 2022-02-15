Примсоцбанк вошёл в ТОП крупнейших банков по сумме займов ИП

Примсоцбанк вошёл в ТОП-50 крупнейших банков по сумме займов ИП на 1 января 2022 года и занял 12 строчку рейтинга, сообщает финансовый портал Brobank.ru.



Также Примсоцбанк занимает 5 строчку в ТОП-20 банков с самым качественным портфелем займов ИП и 14-ю в рейтинге банков с лучшим приростом портфеля займов ИП по итогу 2021 года.



По словам экспертов портала, портфель займов ИП за 12 оцениваемых месяцев существенно увеличился. Положительная динамика составила 16,36%. Что соответствует росту в денежном эквиваленте в 99,99 млрд рублей. Такой объем является рекордным увеличением за последние четыре года. Если брать во внимание индивидуальную динамику, то рост портфеля показало значительно больше игроков рынка, чем отток. Увеличить его удалось 160 кредитным организациям. К слову, они и конкурировали за попадание в ТОП-20 по увеличению объема займов ИП. Сократился портфель у 105 структур. Правда, в это число включены и закрытые банки. В том числе уже в текущем 2022 году.



В целом, учитывая статистику, можно говорить о положительной тенденции в кредитовании предпринимателей по итогу 2021 года. Наблюдается заметный рост портфеля. Увеличение просрочки не было существенным, что и позволило улучшить качество долгов.



Отметим, рейтинг и анализ опираются на данные оборотной ведомости ЦБ РФ по форме 101.



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