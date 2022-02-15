Райффайзен Банк: больше трети россиян откладывают на ипотеку сколько придется

В
Согласно данным исследования, в 2022 году, как и прежде, россияне отдают предпочтение новостройкам. При этом среди других регионов наибольшей популярностью этот тип недвижимости пользуется в Москве — 58%, на Урале (Екатеринбург, Челябинск, Пермь) — 51% и юге страны (
Главной причиной, стимулирующей этот спрос, могут быть партнерские программы банков и застройщиков, позволяющие приобрести свое жилье по ставкам ниже рыночных. Например, в Райффайзен Банке минимальная ставка для такой программы составляет 1,99%.
В 2022 году среди россиян, которые планируют покупку квартиры, 89% рассчитывают сделать это с помощью ипотеки. Годом ранее приобретать жилье таким образом собирались 62%, а 19% хотели оплатить всю стоимость сразу. Однако в этом году не оказалось никого, кто бы мог позволить себе такую крупную покупку без привлечения заемных средств. Аналогичная ситуация была в самом начале пандемии коронавируса в
Год к году практически стабильна доля тех, кто рассчитывает на нецелевой (потребительский) кредит: 2020 — 12%, 2021 — 10%, 2022 — 11%. И хотя главных причин этого выбора
«Ипотека — более удобный финансовый инструмент для приобретения жилья, чем нецелевой кредит.
При этом в случае с ипотекой самым насущным вопросом остается первоначальный взнос. И сейчас в его решении россияне стали больше рассчитывать на накопления (59% в 2022 против 54% в 2021), материнский или семейный капитал (25% в 2022 против 14% в 2021) и деньги от продажи
Среди вариантов «что продать»
В 2022 году, как никогда ранее, стал популярен в качестве первоначального взноса потребительский кредит. Причем чаще на него полагаются те, кто собирается покупать жилье на первичном рынке: 13% против 11% тех, кто рассматривает вторичку.
«Потребительский кредит в качестве первоначального взноса может повысить уровень долговой нагрузки потенциального заемщика, а значит и вероятность отказа в одобрении ипотеки, — говорит Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзен Банка. — Например, мы в Райффайзен Банке традиционно придерживаемся консервативной кредитной политики: комплексно взвешивая все риски при формировании предложения, не допускаем закредитованности клиентов».
В среднем же россияне
Однако если в 2021 году к накоплениям на первоначальный взнос россияне стали подходить более системно, чем в
При этом по сравнению с предыдущими годами доля респондентов, которые копили на ипотеку пять лет, стала меньше: 29% в 2020, 32% в 2021 и всего 19% в 2022. А вот доля тех, кто набрал необходимую сумму за год, снова немного подросла до 17%. В 2021 году это получилось сделать у 15%, а в
«Что же касается ипотеки без первоначального взноса вообще, то это самый не выгодный для клиента вариант, который сулит и большую процентную ставку, и большую переплату в будущем, — говорит Алексей Крамарский, руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзен Банка. — Для банков первоначальный взнос по ипотеке — один из показателей платежеспособности клиента. Чем он больше, тем больше доверия к заемщику. ЦБ рекомендует, чтобы размер первоначального взноса составлял не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья — это выгодно и для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам. Это значительная сумма. Мы же стремимся, чтобы как можно больше клиентов с нашей помощью быстро и просто решили свой жилищный вопрос, поэтому несмотря на повышенный
В