Россельхозбанк и ГК «А101» выпускают кобрендинговую дебетовую карту

Россельхозбанк и девелоперская Группа компаний «А101» выпустили кобрендинговую дебетовую карту. Владельцы этого продукта получат доступ сразу к двум программам лояльности — РСХБ «Урожай» и А101 GIFT.

Владельцами кобрендинговой карты ГК «А101» и РСХБ, в первую очередь, могут стать заемщики и созаемщики по новым ипотечным кредитам Банка, действующие клиенты, купившие квартиры в ГК «А101», а также клиенты, посетившие Банк для открытия эскроу-счетов, в том числе их супруги.

У обладателей карты будет возможность установить кешбэк на покупки до 15% в рамках опции «Выбери свой кешбэк» (по одной из категорий на выбор, среди которых, в том числе, есть рестораны, транспорт и АЗС), копить баллы лояльности «Урожай», которые можно потратить на бонусной витрине Россельхозбанка, а также воспользоваться всеми привилегиями программы GIFT от ГК «А101» — получать скидки, бонусы и промокоды от интерьерных салонов, гипермаркетов, магазинов шаговой доступности, ресторанов, кафе и салонов красоты. В каталоге программы лояльности ГК «А101» более 100 партнёров.

«Россельхозбанк масштабирует формат сотрудничества с крупнейшими застройщиками. Мы давно и тесно работаем с «ГК А101» по ипотечным программам и теперь готовы предложить совместный карточный продукт. Возможность сочетать сразу несколько программ лояльности в одной карте и пользоваться всеми привилегиями, без сомнения, оценят по достоинству владельцы квартир в комплексах ГК «А101», ведь партнеры программ отбираются специально под их запрос», — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Светлана Вишнякова.

«В своих районах мы создаем городскую сервисную экосистему, которая призвана максимально повысить жителям удобство в решении повседневных задач. Программа лояльности, в которой со стороны бизнеса уже участвуют более 100 предприятий, делает доступнее весь набор услуг — от базовых бытовых до образовательных и финансовых», — рассказала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Дебетовая карта оснащена чипом для бесконтактной оплаты, плата за снятие наличных с карты в банкоматах РСХБ и банков-партнеров не взимается.

В рамках сотрудничества с девелоперской Группой компаний «А101» РСХБ выдал более 2 тыс. кредитов на 10,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей субсидированных кредитов. Ожидается, что только в 2022 году кобрендинговую карту Россельхозбанка и «А101» получат не менее 3 тысяч новых клиентов.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.