Солид Банк повысил ставку по вкладу «Детский» до 10,85% годовых

Российско-японском Солид Банк повысил на 5% ставку по вкладу «Детский».

Вклад «Детский» был запущен российско-японским Солид Банком в апреле 2021 года. Особенностью вклада является то, что ставка по вкладу равна ключевой ставке Банка России и растет вместе с ней.

Так, в момент запуска нового продукта Банка ставка по нему составляла 4,5% годовых, а уже сегодня она выросла до 9,5% годовых (10,85% годовых с капитализацией)!

Вклад «Детский»: это пополняемый вклад с капитализацией в пользу несовершеннолетнего лица, который могут открыть на ребенка не только родители, но и бабушки, дедушки для своих внуков, да и не только родственники, а, например, друзья семьи или крестные ребенка!

При этом минимальная сумма вклада более чем доступна – всего 5 000 рублей.

Копить средства на ребенка с вкладом «Детский» удобно:

1. По вкладу нет ограничений по периоду и сумме дополнительных взносов,

2. А пополнять вклад можно дистанционно: картой любого банка с главной страницы www.solidbank.ru, либо по ссылке

Условия вклада «Детский» от Солид Банка:

Минимальная сумма вклада: всего 5 тыс. руб.!

Процентная ставка: равняется ключевой ставке Банка России (актуально 9,5% годовых).

Срок вклада: 3 года (1096 дней).

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

Выплата процентов: ежеквартально путем причисления к сумме вклада.

Пополнение: период и сумма дополнительных взносов не ограничена!

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Пролонгация: предусмотрена.

Тел.: 8-800-775-56-06 (звонок по России бесплатный).

www.solidbank.ru

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