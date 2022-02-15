В начале 2022 года российские банки выдали 59,7 тысяч автокредитов

Это наименьшее количество выданных автокредитов с «карантинного» мая 2020 года.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года в России было выдано 59,7 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 11,1% (в январе 2021 г. – 67,2 тыс. ед.). В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов снизилось на 25,0% (в декабре 2021 года – 79,6 тыс. ед.).
Стоит также отметить, что количество выданных автокредитов в январе 2022 года является наименьшим с «карантинного» мая 2020 года (42,9 тыс. ед.).
Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2021 года выдано в:
- Москве (5,3 тыс. ед.),
- Московской области (4,2 тыс. ед.),
- Санкт-Петербурге (3,5 тыс. ед.),
- Республике Татарстан (3,0 тыс. ед.),
- Краснодарском крае (2,7 тыс. ед.).
По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в январе 2022 года в большинстве регионов РФ было отмечено сокращение выдачи автокредитов. Так, самое серьезное снижение количества выданных автокредитов зафиксировано в:
- Самарской области (-30,9%),
- Свердловской области (-22,9%),
- Оренбургской области (-22,7%),
- Пермском крае (-19,3%),
- Нижегородской области (-18,2%).
В свою очередь в некоторых регионах был отмечен небольшой рост числа выданных автокредитов, в том числе, в:
- Тверской области (+6,3%),
- Красноярском крае (+5,1%),
- Иркутской области (+2,8%).
В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов сократилась на 2,3% и 9,6% соответственно.
«Сокращение выдачи автокредитов в начале 2022 года обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Кроме того, госпрограммы льготного автокредитования возобновятся не ранее 2 квартала текущего года. При этом некоторую поддержку сегменту автокредитов продолжает оказывать активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В целом, в сегменте автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».
Динамика количества выданных автокредитов в регионах РФ в январе 2022г. по сравнению с январем 2021 года:
|
|
По регионам
|
январь 2021,
ед.
|
январь 2022, ед.
|
Изменение,
в %
|
1
|
г. Москва
|
5 437
|
5 312
|
-2,3%
|
2
|
Московская область
|
4 312
|
4 151
|
-3,7%
|
3
|
г. Санкт-Петербург
|
3 872
|
3 499
|
-9,6%
|
4
|
Республика Татарстан
|
3 163
|
3 034
|
-4,1%
|
5
|
Краснодарский край
|
2 837
|
2 671
|
-5,9%
|
6
|
Республика Башкортостан
|
2 768
|
2 576
|
-6,9%
|
7
|
Челябинская область
|
2 420
|
2 096
|
-13,4%
|
8
|
Свердловская область
|
2 463
|
1 899
|
-22,9%
|
9
|
Ростовская область
|
1 966
|
1 746
|
-11,2%
|
10
|
Нижегородская область
|
1 947
|
1 593
|
-18,2%
|
11
|
Пермский край
|
1 703
|
1 374
|
-19,3%
|
12
|
Самарская область
|
1 902
|
1 314
|
-30,9%
|
13
|
Воронежская область
|
1 227
|
1 127
|
-8,1%
|
14
|
Ставропольский край
|
1 239
|
1 104
|
-10,9%
|
15
|
Кемеровская область
|
1 175
|
1 027
|
-12,6%
|
16
|
Волгоградская область
|
1 219
|
1 019
|
-16,4%
|
17
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
1 099
|
1 010
|
-8,1%
|
18
|
Новосибирская область
|
1 047
|
1 007
|
-3,8%
|
19
|
Ленинградская область
|
1 148
|
946
|
-17,6%
|
20
|
Удмуртская Республика
|
1 144
|
938
|
-18,0%
|
21
|
Красноярский край
|
864
|
908
|
5,1%
|
22
|
Саратовская область
|
996
|
874
|
-12,2%
|
23
|
Оренбургская область
|
1 001
|
774
|
-22,7%
|
24
|
Тульская область
|
881
|
771
|
-12,5%
|
25
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
800
|
665
|
-16,9%
|
26
|
Омская область
|
700
|
654
|
-6,6%
|
27
|
Иркутская область
|
607
|
624
|
2,8%
|
28
|
Калужская область
|
630
|
619
|
-1,7%
|
29
|
Тверская область
|
576
|
612
|
6,3%
|
30
|
Чувашская Республика
|
615
|
609
|
-1,0%