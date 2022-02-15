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В начале 2022 года российские банки выдали 59,7 тысяч автокредитов

Это наименьшее количество выданных автокредитов с «карантинного» мая 2020 года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года в России было выдано 59,7 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 11,1% (в январе 2021 г. – 67,2 тыс. ед.). В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов снизилось на 25,0% (в декабре 2021 года – 79,6 тыс. ед.).

Стоит также отметить, что количество выданных автокредитов в январе 2022 года является наименьшим с «карантинного» мая 2020 года (42,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2021 года выдано в:

  • Москве (5,3 тыс. ед.),
  • Московской области (4,2 тыс. ед.),
  • Санкт-Петербурге (3,5 тыс. ед.), 
  • Республике Татарстан (3,0 тыс. ед.),
  • Краснодарском крае (2,7 тыс. ед.).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в январе 2022 года в большинстве регионов РФ было отмечено сокращение выдачи автокредитов. Так, самое серьезное снижение количества выданных автокредитов зафиксировано в:

  • Самарской области (-30,9%),
  • Свердловской области (-22,9%),
  • Оренбургской области (-22,7%),
  • Пермском крае (-19,3%),
  • Нижегородской области (-18,2%).

В свою очередь в некоторых регионах был отмечен небольшой рост числа выданных автокредитов, в том числе, в:

  • Тверской области (+6,3%),
  • Красноярском крае (+5,1%),
  • Иркутской области (+2,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов сократилась на 2,3% и 9,6% соответственно.

«Сокращение выдачи автокредитов в начале 2022 года обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Кроме того, госпрограммы льготного автокредитования возобновятся не ранее 2 квартала текущего года. При этом некоторую поддержку сегменту автокредитов продолжает оказывать активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В целом, в сегменте автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».

Динамика количества выданных автокредитов в регионах РФ в январе 2022г. по сравнению с январем 2021 года:

 

По регионам

январь 2021,

ед.

январь 2022, ед.

Изменение,

в %

1

г. Москва

5 437

5 312

-2,3%

2

Московская область

4 312

4 151

-3,7%

3

г. Санкт-Петербург

3 872

3 499

-9,6%

4

Республика Татарстан

3 163

3 034

-4,1%

5

Краснодарский край

2 837

2 671

-5,9%

6

Республика Башкортостан

2 768

2 576

-6,9%

7

Челябинская область

2 420

2 096

-13,4%

8

Свердловская область

2 463

1 899

-22,9%

9

Ростовская область

1 966

1 746

-11,2%

10

Нижегородская область

1 947

1 593

-18,2%

11

Пермский край

1 703

1 374

-19,3%

12

Самарская область

1 902

1 314

-30,9%

13

Воронежская область

1 227

1 127

-8,1%

14

Ставропольский край

1 239

1 104

-10,9%

15

Кемеровская область

1 175

1 027

-12,6%

16

Волгоградская область

1 219

1 019

-16,4%

17

Ханты-Мансийский АО - Югра

1 099

1 010

-8,1%

18

Новосибирская область

1 047

1 007

-3,8%

19

Ленинградская область

1 148

946

-17,6%

20

Удмуртская Республика

1 144

938

-18,0%

21

Красноярский край

864

908

5,1%

22

Саратовская область

996

874

-12,2%

23

Оренбургская область

1 001

774

-22,7%

24

Тульская область

881

771

-12,5%

25

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

800

665

-16,9%

26

Омская область

700

654

-6,6%

27

Иркутская область

607

624

2,8%

28

Калужская область

630

619

-1,7%

29

Тверская область

576

612

6,3%

30

Чувашская Республика

615

609

-1,0%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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