В начале 2022 года российские банки выдали 59,7 тысяч автокредитов

Это наименьшее количество выданных автокредитов с «карантинного» мая 2020 года.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2022 года в России было выдано 59,7 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 11,1% (в январе 2021 г. – 67,2 тыс. ед.). В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов снизилось на 25,0% (в декабре 2021 года – 79,6 тыс. ед.).

Стоит также отметить, что количество выданных автокредитов в январе 2022 года является наименьшим с «карантинного» мая 2020 года (42,9 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2021 года выдано в:

Москве (5,3 тыс. ед.),

Московской области (4,2 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (3,5 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,0 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,7 тыс. ед.).

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в январе 2022 года в большинстве регионов РФ было отмечено сокращение выдачи автокредитов. Так, самое серьезное снижение количества выданных автокредитов зафиксировано в:

Самарской области (-30,9%),

Свердловской области (-22,9%),

Оренбургской области (-22,7%),

Пермском крае (-19,3%),

Нижегородской области (-18,2%).

В свою очередь в некоторых регионах был отмечен небольшой рост числа выданных автокредитов, в том числе, в:

Тверской области (+6,3%),

Красноярском крае (+5,1%),

Иркутской области (+2,8%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов сократилась на 2,3% и 9,6% соответственно.

«Сокращение выдачи автокредитов в начале 2022 года обусловлено продолжающимся дефицитом новых автомобилей, – полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Кроме того, госпрограммы льготного автокредитования возобновятся не ранее 2 квартала текущего года. При этом некоторую поддержку сегменту автокредитов продолжает оказывать активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В целом, в сегменте автокредитов (на приобретение как новых, так и подержанных авто) все большую роль играет Персональный кредитный рейтинг (ПКР), от уровня которого напрямую зависит решение о выдаче автокредита и его условия».

Динамика количества выданных автокредитов в регионах РФ в январе 2022г. по сравнению с январем 2021 года: