Дорогу на Ольхон откроют к концу недели

Её длина составляет 11 километров, грузоподъемность шесть тонн, сообщили SIA.RU в администрации области.

В этом году из-за тёплой зимы и медленной скорости намерзания льда дорогу создают немного позже, чем обычно. Основной проблемой была толщина льда. Для дороги она должна составлять не менее 50 сантиметров. Лёд достиг её 7 февраля, в этот день специалисты подрядной организации АО «Дорожная служба Иркутской области» приступили к работе.

Сейчас толщина льда составляет 56 сантиметров. Уже расчищены полосы движения шириной 20 метров, между ними сделана специальная разделительная полоса шириной 50 метров. Идет разбивка дороги, установка сигнальных вешек.

Отметим, в 2021 году ледовую дорогу на остров Ольхон ввели в эксплуатацию 10 февраля, в 2020 году – 11 февраля.