Новости Иркутская область и госкорпорация «Ростех» обновят соглашение о сотрудничестве Обновить заключенное в 2013 году соглашение между Правительством Иркутской области и ГК «Ростех» предложил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев генеральному директору госкорпорации Сергею Чемезову в рамках встречи в Москве. Документ планируется подписать на Петербургском международном экономическом форуме. В ходе встречи обсуждалась реализация инвестиционной программы Иркутского авиационного завода и возможности кооперации с местными производителями.



- Инвестиционная программа на 2021-2026 годы направлена на увеличение объема серийного производства самолетов МС-21 до 72 штук в год. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут» является одним из базовых предприятий Иркутской области, формирующим экономику региона, - подчеркнул Игорь Кобзев.



В рамках переговоров была поднята проблема износа подвижного состава общественного пассажирского транспорта в городе Иркутске. Администрацией областного центра принято решение о приобретении в лизинг в 2022 году 40 автобусов большой вместимости – свыше 100 человек. Сергей Чемезов отметил, что «Ростех» поддержит эту инициативу.



Еще одной темой обсуждения стало обеспечение инфраструктурой в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Партнером по этому проекту выступит «Ростех».



- С целью создания устойчивой системы обращения с ТКО возможно привлечение инвестиций через заключение концессионного соглашения. Первоочередные комплексные объекты обращения с отходами планируются в ряде территорий региона. Поддержку концессионеры могут получить посредством предоставления ППК «Российский экологический оператор» заемных средств на льготных условиях, - сказал Игорь Кобзев.



На встрече обсудили создание на территории Иркутской области Национального гелиогеофизического комплекса Российской академии наук и еще ряд вопросов. Глава Приангарья поблагодарил Сергея Чемезова за сотрудничество и пригласил его принять участие в мероприятиях, приуроченных к 85-летию Иркутской области. eg

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