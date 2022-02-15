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«Очень важно, чтобы не началась война». Основные тезисы c пресс-конференции Путина и Шольца

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц проводят пресс-конференцию по итогам двухсторонних переговоров, которые прошли в Москве и длились чуть более трех часов. Путин отметил, что подвижек в реализации Минских соглашений, в том числе в вопросах особого статуса Донбасса и проведения местных выборов там, до сих пор нет, передает Интерфакс.

Основные тезисы:

• Россия не хочет войны: «по поводу того, хотим мы этого или нет. Конечно, нет! Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которых должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — отметил Путин.

• Москва не может закрывать глаза на вольную трактовку США и НАТО принципов равной безопасности, и силовое сдерживание России воспринимается ею как угроза национальной безопасности.

• На вопрос, продолжит ли Россия отвод войск от украинской границы, Путин заявил, что будет действовать по плану, зависящему от реальной обстановки.

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Канцлер ФРГ выразил озабоченность сосредоточением российских войск у границы с Украиной, в связи с чем необходима срочно деэскалация. «И в этой напряженной ситуации очень важно, чтобы не началась война», — отметил Шольц.

• Дипломатические возможности для деэскалации ситуации в Европе не исчерпаны. Отвод некоторых российских военных подразделений от границы с Украиной — хороший знак. Германия готова с Россией, ЕС и НАТО говорить об укреплении общей безопасности.

 

• Возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой.

• Военный сценарий на Украине будет иметь тяжелые последствия, требуется дипломатическое решение. «Дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет за собой тяжелые политические, экономические и стратегические последствия. Мне показалось, что это знают все», — отметил Шольц.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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