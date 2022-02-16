Как получить налоговый вычет от покупки квартиры

О том, как вернуть 13% от стоимости квартиры рассказала Российская газета.

Для того, чтобы получить вычет нужно:

Получить в справку о доходах по форме 2-НДФЛ;

Сделать копии документов, подтверждающих право на жилье;

Подготовить копии документов о расходах;

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.

Обращаться за вычетом можно спустя многие годы после покупки жилья, предельный срок не установлен. Но вернуть можно только налоги, уплаченные вами за последние три года, не ранее.

Если квартира куплена в ипотеку, понадобятся кредитный договор, а также справки из банка о том, какие суммы вы внесли на погашение процентов. При покупке жилья в новостройке без отделки в расходы можно включить затраты на отделочные материалы и услуги рабочих.

Можно подать документы в налоговую инспекцию, либо отнести в бумажном виде, либо отправить через сайт ФНС (для этого нужно заранее получить логин и пароль в налоговой службе либо иметь подтвержденную запись на госуслугах). Это можно сделать в следующем после покупки жилья году, не раньше.

Второй вариант – получать вычет через работодателя. В этом случае не нужно ждать окончания года и заполнять декларацию. С января этот способ стал менее хлопотным. Покупателю больше не нужно дважды обращаться в налоговую, чтобы подать заявление на получение уведомления о праве на вычет, а потом собственно получить его.