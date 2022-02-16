Как получить налоговый вычет от покупки квартиры

О том, как вернуть 13% от стоимости квартиры рассказала Российская газета.
Для того, чтобы получить вычет нужно:
- Получить в справку о доходах по форме 2-НДФЛ;
- Сделать копии документов, подтверждающих право на жилье;
- Подготовить копии документов о расходах;
- Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ.
Обращаться за вычетом можно спустя многие годы после покупки жилья, предельный срок не установлен. Но вернуть можно только налоги, уплаченные вами за последние три года, не ранее.
Если квартира куплена в ипотеку, понадобятся кредитный договор, а также справки из банка о том, какие суммы вы внесли на погашение процентов. При покупке жилья в новостройке без отделки в расходы можно включить затраты на отделочные материалы и услуги рабочих.
Можно подать документы в налоговую инспекцию, либо отнести в бумажном виде, либо отправить через сайт ФНС (для этого нужно заранее получить логин и пароль в налоговой службе либо иметь подтвержденную запись на госуслугах). Это можно сделать в следующем после покупки жилья году, не раньше.
Второй вариант – получать вычет через работодателя. В этом случае не нужно ждать окончания года и заполнять декларацию. С января этот способ стал менее хлопотным. Покупателю больше не нужно дважды обращаться в налоговую, чтобы подать заявление на получение уведомления о праве на вычет, а потом собственно получить его.