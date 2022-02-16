Движение ограничат по улицам Киевской и 4-ой Советской в Иркутске

Частично заблокируют проезд районе дома №12 по Киевской и по улице 4-ой Советской на участке – от Байкальской до Партизанской, рассказали SIA.RU в Иркутскэнерго.

В связи с работами на тепловой сети нельзя будет проехать в районе дома №12 по улице Киевской с 20:00 16 февраля до 07:00 17 февраля. В ночное время закроют движение от переулка Пионерский до улицы Дзержинского.

Работы также ведут на участке улицы 4-ой Советской с 08:00 20 февраля до 20:00 10 мая. Там движение транспорта закроют от улицы Байкальской до улицы Партизанской. Благоустройство будет восстановлено до 15 июня.