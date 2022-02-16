Журналисты Приангарья рассказали о работе ковидных госпиталей

Антирекорды по количеству заболевших коронавирусом несколько недель подряд фиксируют в России. Пятая волна пандемии накрыла страну. Ежедневно за жизни пациентов, число которых неумолимо растёт, борются медики центров помощи и спасения, построенных в Сибири и на Урале по инициативе Олега Дерипаски. Однако не только врачи помогают людям. Бесперебойную работу центров обеспечивают и те, кто не носит белых халатов: санитары, инженеры, техники, повара. О некоторых из них рассказала Братская студия телевидения в очередной серии рубрики «Территория спасения».

Сейчас в Ачинском пищеблоке повара готовят обед для раздачи пациентам Центра помощи и спасения. Несколько часов работы у горячей плиты – и ароматный суп готов. Рабочий день в пищеблоке начинается в шесть утра. И сразу же за дело: шинковать, мыть, кипятить, варить, жарить… Ведь за день нужно приготовить не одно и даже не два блюда.

В этом пищеблоке обслуживают несколько медучреждений. С появлением Центра помощи и спасения работы прибавилось. В день здесь готовят почти на 300 человек. Количество пациентов постоянно меняется: кого-то выписывают, кто-то, наоборот, поступает в отделение. Учитывая ситуацию с коронавирусом, поток заболевших особенно сложно спрогнозировать. Поэтому приходится готовить с запасом. Меню составляет диетсестра. И здесь тоже не всё просто – нужно учитывать рекомендации врача. Многие больные, поступившие с коронавирусом, имеют хронические заболевания. Поэтому готовят, как говорится, для разных столов.

«Столы – это диета, назначенная врачом. Есть несколько видов диет, которые у нас используются. Девятый стол – диабетики, общий стол, четвёртый стол – щадящая диета, пятый, десятый, первый – протёртые столы, для людей в постоперационном периоде, которые не могут самостоятельно кушать», – Светлана Чумакова, медицинская сестра диетическая, Ачинск.

Из кухни перемещаемся в «красную зону». Здесь, в эпицентре борьбы с вирусом, также находятся не только врачи. Санитары сопровождают пациентов на процедуры, содержат в чистоте отделение, оказывают помощь и поддержку. Елена Бойкова трудится в Центре помощи и спасения в Братске. Женщина рассказывает: пациенты обращаются не только с бытовыми просьбами, но и часто делятся с ней своими переживаниями.

«Когда люди попадают в стены больницы, они растерянные, не понимают, что с ними. Им тяжело. И ты стараешься отнестись по-человечески, примеряешь на себя: что, если ты попадёшь в такую ситуацию, стараешься помочь людям. Мне говорят "спасибо". Спасибо, спасибо. Лучшее "спасибо", я отвечаю, когда вы улыбаетесь и здоровые отсюда уходите», – Елена Бойкова, санитарка, Братск.

Центры помощи и спасения в Сибири и на Урале работают больше года. Когда Олег Дерипаска заявил о создании таких современных больниц, стало понятно, что отличаться они будут не только наличием передового оборудования, но и персоналом. Ко всем предъявляют высокие требования. Это касается не только квалификации, но и человеческих качеств. Случайных людей здесь нет. Будь то врач, медсестра, санитар, повар, лаборант, инженер – все они трудятся во благо пациентов, заботятся о них. И мы все можем ответить им тем же, соблюдая простые правила предосторожности и рекомендации: держать социальную дистанцию, заботиться о чистоте рук, по возможности оставаться дома и вакцинироваться, если нет противопоказаний. Ведь проявляя заботу о своём здоровье, мы заботимся и о других.