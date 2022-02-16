Видеоролик в честь российских олимпийцев сняли сотрудники Братского алюминиевого завода

Главное зимнее спортивное событие проходит в эти дни в Пекине, где российские спортсмены, лишенные права выступать под родным флагом, отчаянно борются за медали, сообщает Братская студия телевидения.

Заводчане продемонстрировали свои спортивные умения, а также устроили флешмоб около здания заводоуправления, где в центре внимания оказался огромный триколор.

Олимпийский ролик БрАЗа разошелся по соцсетям и собрал немало восторженных комментариев. Это далеко не первый флешмоб в исполнении сотрудников одного из крупнейших предприятий города. В июне прошлого года металлурги провели акцию в День России. Тогда территорию завода украсили около сотни флагов, а видео появилось в эфире сразу нескольких федеральных каналов. В ноябре сняли музыкальный клип ко Дню народного единства. Пели сами.