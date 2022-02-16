180 инвестпроектов на общую сумму 2,3 трлн рублей реализуется в Иркутской области

Они должны создать 43 тыс. новых рабочих мест и обеспечить поступление 2 трлн рублей дополнительных налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, рассказали SIA.RU в администрации области.

Среди основных можно выделить проекты по строительству газохимического комплекса в Усть-Куте, алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, картонного производства в Усть-Илимске, горно-обогатительных комбинатов на базе золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, освоению угольных месторождений в Тулунском и Черемховском районах, разработке и освоению золоторудного месторождения «Сухой Лог», созданию газохимического комплекса на базе Ковыктинского месторождения, а также единого технологического фармацевтического комплекса по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в Усолье-Сибирском.

Строительство завода полимеров в Усть-Куте, алюминиевого завода и анодной фабрики в Тайшетском районе, картонного производства в Усть-Илимске, разработка и освоение золоторудного месторождения «Сухой Лог» в ноябре 2021 года отобраны в качестве ключевых проектов, влияющих на социально-экономическое развитие Иркутской области, и одобрены председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Правительством Иркутской области совместно с инициаторами проектов разработаны «дорожные карты» по созданию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных планов в Усть-Куте, Тайшетском и Жигаловском районах. Идет согласование по объектам Усть-Илимского района, формируется проект «дорожной карты» Бодайбинского района.

17 декабря 2021 года запущен первый пусковой комплекс Тайшетского алюминиевого завода. В рамках проработки вопроса по строительству объектов социальной инфраструктуры правительству Иркутской области одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на строительство школы на 1 275 мест в Тайшете.

Для нового микрорайона в Усть-Куте, который планируется в рамках строительства газохимического комплекса, региону одобрен инфраструктурный бюджетный кредит на строительство котельной и комплексных очистных сооружений.

На инфраструктуру (автомобильные дороги), необходимую для реализации инвестпроектов по освоению золоторудных месторождений в Бодайбинском районе, Правительством Иркутской области с 2022 по 2024 годы будет направлено 2,7 млрд рублей.

В связи с реализацией инвестиционного проекта по освоению Ковыктинского газоконденсатного месторождения распоряжением губернатора Иркутской области утверждена «дорожная карта» по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры на территории Жигаловского района.