Дефицит кадров сохраняется в Иркутской области

Аналитики hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU), какие специалисты в Иркутской области в начале года чаще всего ищут работу.

Весь прошлый год аналитики фиксировали низкую соискательскую активность, и пока этот тренд сохраняется. Так, по итогам января рост вакансий относительно прошлого года в Иркутской области составил лишь 7%, тогда как количество вакансий выросло на 53%.

Средний показатель конкуренции за работу в регионе составил 3,2 резюме на вакансию, что говорит о сохраняющемся в Иркутской области дефиците кадров (норма – 5-6 резюме на вакансию).

Кто стал чаще искать работу

В начале года самыми активными соискателями в области стали начинающие специалисты и студенты, на их долю приходится четверть от всех открытых резюме (25%). На втором месте – специалисты по продажам (10%), при этом за год активность кандидатов из сферы продаж снизилась на 15%. На третьем месте – административный персонал (9%).

Заметнее всего по сравнению с прошлым годом выросла активность специалистов из сферы инсталляции и сервис, количество их резюме увеличилось в 4 раза. Также чаще стали искать работу специалисты по маркетингу, рекламе и PR (+50%), начинающие специалисты и студенты (+49%), руководители и управленцы (+46%), банковские служащие (+40%), административный персонал (+29%), hr-специалисты (+17%), юристы (+14%), учителя и преподаватели (+13%).

Каких специалистов стало меньше на рынке труда

Обратная ситуация, когда активность соискателей снизилась, коснулась шестнадцати из двадцати восьми профсфер, то есть больше половины. Из них сильнее всего спад заметен в сфере консультирования (-33% резюме по сравнению с прошлым годом), это прежде всего, продавцы-консультанты. Также реже стали искать работу водители (-30%), госслужащие (-28%), сотрудники из сферы развлечений и масс-медиа (-27%), специалисты в сфере добычи сырья (-25%), сотрудники фитнес-клубов и салонов красоты (-24%), соискатели из ресторанно-гостиничного направления (-22%), домашний персонал (-19%), бухгалтеры (-18%), специалисты по продажам и по страхованию (по -15%), рабочий персонал (-11%) и медики (-9%).

Сколько хотят зарабатывать соискатели

Средняя зарплата, на которую рассчитывают соискатели из Иркутской области в начале года, составляет 42 855 рублей, и это на 20% меньше, чем в среднем по стране.

А наиболее высокие зарплатные ожидания в Сибири зафиксированы в Красноярском крае, на уровне 45 855 рублей.