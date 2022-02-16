Почти 67% неквалифицированных инвесторов дали правильные ответы: ЦБ подвел итоги тестирования

Почти 67% инвесторов, проходивших тестирование перед сделками со сложными финансовыми инструментами, смогли верно ответить на все вопросы, причем 42,5% сдали тест с первого раза. Некоторым потребовалось четыре и более попыток (7,8%). Значительная часть тех, кто не смог пройти тест с первой или повторных попыток, передумали совершать сделку.

Это следует из мониторинга, проведенного НАУФОР и НФА по заказу Банка России. Он основан на данных за октябрь — декабрь 2021 года, предоставленных 24 крупнейшими брокерами, на обслуживании которых к концу года было 19,7 млн клиентов. За три месяца тестирование попытались пройти 2,8 млн человек.

Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов началось 1 октября. Оно призвано помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски. В случае отрицательного результата инвестор может пройти тестирование еще раз — количество попыток не ограничено. Кроме того, даже не сумев сдать тест, он может совершить желаемую сделку на ограниченную сумму, если брокер предлагает воспользоваться правом «последнего слова». Так поступили немногим более 20 тыс. человек.

Схожие результаты показал первый замер, проведенный по итогам октября 2021 года.