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В России прием психиатра могут включить в бесплатную реабилитацию после COVID-19

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Минздрав и сенаторы обсудят возможность включения в систему обязательного медицинского страхования психиатрической реабилитации для переболевших коронавирусом, сообщила глава комитета Совета федерации по социальной политике Инна Святенко. Ранее с такой инициативой выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«Важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии,— сказала госпожа Святенко ТАСС.— мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту».

Она отметила, что переболевшие коронавирусом часто жалуются на депрессию и потерю памяти. Данная инициатива, по ее словам, поможет предотвратить их развитие.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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