В Усть-Куте отремонтировали социальное жилье для врачей и педагогов при поддержке ИНК

«Иркутская нефтяная компания» оказала финансовую помощь в обустройстве социальных квартир для медицинских работников и учителей в Усть-Куте. На средства ИНК отремонтировали 8 квартир, рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Работы по ремонту помещений, предназначенных под социальное жилье сотрудников медицинских и образовательных учреждений города, ведутся с 2020 года. Целью проекта является привлечение и удержание кадров, что поможет минимизировать нехватку работников на севере региона.

– Одним из важных направлений в деятельности Иркутской нефтяной компании является развитие территорий присутствия. В Усть-Кутском районе мы реализуем проекты в различных сферах: образовании, благоустройстве территорий, создании рабочих мест, и конечно, здравоохранении. Одной из проблем северных территорий является нехватка специалистов. Надеемся, что наша помощь в обустройстве социального жилья станет хорошим стимулом для врачей, педагогов жить и работать в Усть-Куте, – отметил управляющий директор по правовой работе и региональной политике, Член Правления ИНК Евгений Милов.

В 2020 году на средства администрации УКМО был отремонтирован 4 этаж, где расположены 8 квартир. Здание находится на улице Островского, 13. В 2021 году к инициативе властей подключилась Иркутская нефтяная компания и выделила средства на ремонт 3 этажа.

– Привлечение медиков и учителей к нам на территорию – одна из важнейших задач сегодня. Для этого администрация Усть-Кутского района обустраивает социальное жилье. В прошлом году в рамках социально-экономического партнёрства ИНК выделила средства на ремонт и переоборудование 3 этажа здания, это ещё 8 квартир. В ближайшем будущем в них заселятся вновь прибывшие врачи и учителя. Радует, что крупные предприятия принимают активное участие в решении социальных проблем нашего района, – сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Планируется, что до конца февраля ремонтные работы будут полностью завершены. После этого новые жильцы смогут заехать в квартиры.