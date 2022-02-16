Россияне отказываются от меха

Несмотря на суровый климат, большинство россиян не носят шуб из натурального меха и меховых шапок и против использования животных для производства меховых изделий – вполне в духе ESG-ценностей, предполагающих экологически чистое производство и бережное отношение к природе. При этом сторонников натуральных меховых шуб среди мужчин больше, чем среди женщин. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».

54% мужчин и 34% женщин в России не носят зимой шубы из натурального меха, предпочитая им пуховики. 27% мужчин и 12% женщин заявили, что вообще никогда не носили шуб и не собираются. При этом 8% мужчин и 19% женщин ранее носили шубы, но отказались от них. 3% мужчин и 6% женщин носят шубы только из искусственного меха.

Убежденными поклонниками натуральных шуб остаются 30% женщин (больше всего в Сибири и Приволжском федеральном округе – по 37%, меньше всего предсказуемо в Южном федеральном округе – 12%) и 8% мужчин (больше всего на Урале и Дальнем Востоке – по 14%, меньше всего в Центральном федеральном округе – 4%).

63% мужчин и 61% женщин не носят меховые шапки, потому что это старомодно. Еще 18% мужчин и 23% женщин игнорируют шапки из меха, потому что это неэкологично.

С удовольствием носят шапки из меха 19% мужчин (больше всего в Сибири – 30%, меньше всего в Москве и Московской области – 13%) и 16% женщин (больше всего в Москве и Московской области – 23%, меньше всего в Южном федеральном округе – 5%).

39% мужчин и 32% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, это красиво и модно. По мнению 44% мужчин и 52% женщин, делать шубы из меха животных скорее недопустимо или категорически недопустимо. Еще 17% мужчин и 16% женщин убеждены, что шубы можно делать только из искусственного меха.

71% мужчин и 62% женщин никогда в жизни не покупали шуб в подарок другому человеку. 5% мужчин и 33% женщин покупали шубы только себе. 23% мужчин и 5% женщин покупали шубу другому человеку (мужчины предсказуемо делали это гораздо чаще).

56% мужчин и 35% женщин не хотели бы иметь шубу. Из тех, кто хотел бы, 12% мужчин и 22% женщин предпочитают шубу из искусственного меха, 14% мужчин и 30% женщин - из меха норки (это самый популярный вариант среди «шубоносцев»), по 6% мужчин и женщин – из меха соболя, 5% мужчин и 4% женщин – из меха песца, 3% мужчин и 2% женщин – из меха чернобурой лисицы, 3% мужчин и 1% женщин – из меха бобра.

49% мужчин и 37% женщин не готовы потратить на шубу ни копейки. Уложиться в 30 тысяч рублей рассчитывают 14% мужчин и 19% женщин, по 13% представителей прекрасного и сильного пола оценили бюджет шубы мечты в 30-50 тысяч рублей. 15% мужчин и 18% женщин закладываются на 50-100 тысяч. 8% мужчин и 12% женщин допускают покупку мехового изделия стоимостью свыше 100 тысяч рублей.

При этом, как показывает опыт компании «Росгосстрах», относительно недорогие меховые изделия россияне страхуют в составе остального домашнего имущества в дополнение к страхованию своей недвижимости. А вот дорогие шубы стоимостью от 100 тыс. рублей страхуются уже с указанием меха, из которого они изготовлены, даты изготовления, бренда изготовителя и страховой суммы.

«Чаще всего мы выплачиваем возмещение за шубы после пожара в застрахованном доме или квартире – когда огнем уничтожается все или часть домашнего имущества, – рассказывает начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности ПАО СК «Росгосстрах» Юлия Серова. – Реже страховым событием является кража. При заливах о повреждении шуб заявляют очень редко. Причем, как правило, речь идет не о возмещении стоимости, а об оплате химчистки мехового изделия».